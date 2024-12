Metronidazolo o tinidazolo per via orale

Trattamento dei partner sessuali

Le donne con tricomoniasi devono ricevere metronidazolo 500 mg per via orale 2 volte/die per 7 giorni. Gli uomini devono ricevere metronidazolo 2 g per via orale in una singola dose. Un trattamento alternativo per donne e uomini è il tinidazolo 2 g per via orale in una singola dose.

Se l'infezione persiste nelle donne e la reinfezione da parte dei partner sessuali è stata esclusa, le donne devono essere nuovamente trattate con metronidazolo 500 mg 2 volte/die per 7 giorni o tinidazolo 2 g per via orale 1 volta/die per 7 giorni.

Il metronidazolo può causare leucopenia, reazioni all'alcol tipo disulfiram, o sovrainfezioni da candida. Esso è relativamente controindicato nelle fasi precoci della gravidanza, sebbene non sia pericoloso per il feto dopo il 1o trimestre. Non è stata ancora stabilita l'innocuità del tinidazole durante la gravidanza; esso pertanto non viene utilizzato.

I partner sessuali devono essere visti e trattati per la tricomoniasi con gli stessi regimi basandosi sul sesso e devono essere sottoposti a screening per altre infezioni sessualmente trasmissibili. Qualora si sospetti una scarsa compliance al follow up dai partner sessuali, il trattamento può essere iniziato subito nei partner sessuali di pazienti con trichomoniasi, senza aspettare la conferma della diagnosi sul partner stesso.