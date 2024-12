Infezioni delle vie urinarie associate al cateterismo

Antibiotici

I pazienti a basso rischio, asintomatici, non sono trattati. I pazienti sintomatici e ad alto rischio sono trattati con antibiotici e misure di supporto. Il catetere deve essere sostituito quando si inizia il trattamento. La scelta della terapia antibiotica empirica è come quella per la pielonefrite acuta. Talvolta si aggiunge la vancomicina. Successivamente, devono essere utilizzati gli antibiotici con il più ristretto spettro di attività, basandosi sulla coltura e sui test di sensibilità. La durata ottimale non è ben definita ma è ragionevole eseguirla da 7 a 14 giorni in pazienti che hanno avuto una risposta clinica soddisfacente, compresa la risoluzione delle manifestazioni sistemiche.

Donne asintomatiche e uomini dopo una recente rimozione del catetere che hanno infezioni delle vie urinarie diagnosticate all'esame colturale devono essere trattati sulla base di tali risultati. La durata ottimale del trattamento non è nota.