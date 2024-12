Disturbi del sonno nei bambini

Gli eventi di terrori notturni sono episodi di veglia incompleta con uno stato d’ansia eccessiva, che seguono l’addormentamento; si verificano nella fase non REM, soprattutto nei bambini d’età compresa tra i 3 e gli 8 anni.

Durante un terrore notturno il bambino grida e appare spaventato, suda e presenta ritmo cardiaco e respiro accelerati, non sembra accorgersi della presenza dei genitori, può dibattersi violentemente e non reagisce ai tentativi di rassicurazione, può parlare ma non essere in grado di rispondere alle domande. I bambini non devono essere svegliati, perché sarebbero ulteriormente spaventati. Di solito il bambino si riaddormenta dopo pochi minuti. Diversamente da quanto accade negli incubi, il bambino non è in grado di ricordare i particolari di tali episodi. Gli eventi di terrore notturno sono drammatici, in quanto il bambino può urlare ed essere inconsolabile durante l’episodio.

Circa un terzo dei bambini che sperimenta il terrore notturno presenta anche episodi di sonnambulismo (alzarsi dal letto e camminare mentre apparentemente si dorme). Circa il 15% dei bambini d’età compresa tra i 5 e i 12 anni presenta almeno un episodio di sonnambulismo.

Terrore notturno e sonnambulismo scompaiono quasi sempre senza trattamento, anche se episodi occasionali possono presentarsi per anni. Al contrario, può essere utile una terapia se questi disturbi sono gravi e continuano durante l’adolescenza o l’età adulta. I bambini che necessitano di trattamento per i terrori notturni talvolta rispondono a un sedativo o ad alcuni antidepressivi. Si tratta tuttavia di farmaci potenti, che possono avere effetti collaterali.

Talvolta il sonno è disturbato dalla sindrome delle gambe senza riposo e alcuni bambini, soprattutto quelli che si agitano e russano, possono soffrire di apnea ostruttiva nel sonno. Ai bambini con sindrome delle gambe senza riposo il medico può consigliare integratori di ferro anche in assenza di anemia da carenza di ferro, e può suggerire un esame specifico per l’apnea notturna per i bambini che si agitano e russano.