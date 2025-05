La maggior parte dei bambini in affidamento proviene da famiglie che hanno lottato per procurarsi un ambiente domestico sicuro, educativo e affettuoso. Spesso provengono da famiglie povere, con un basso livello di istruzione, con genitori single e genitori con problemi di abuso di sostanze o malattie mentali. La vita domestica è spesso caotica, e spesso le esigenze mediche e odontoiatriche non vengono soddisfatte.

Nella maggioranza dei casi, i bambini sono assegnati in affidamento dai servizi sociali perché sono stati oggetto di abuso, incuria o entrambi. La maggior parte degli casi rimanenti è costituita da adolescenti presi in custodia dal sistema di giustizia minorile. Sono veramente pochi i bambini affidati volontariamente dai genitori. Molti bambini che potrebbero altrimenti essere dati in affidamento vengono sistemati presso la famiglia estesa o amici; questa situazione, chiamata “cura dei parenti”, di solito non è controllata dagli enti preposti ai servizi sociali. Gli adolescenti a volte vivono in case famiglia o in strutture di trattamento residenziali.

L’allontanamento dalla propria famiglia è molto doloroso per i bambini. I bambini in affidamento possono ricevere visite frequenti da parte dei familiari oppure un numero limitato di visite sotto supervisione.

I bambini in affidamento lasciano spesso il proprio quartiere, la comunità, la scuola e la maggior parte dei propri beni. Molti bambini e adolescenti in affidamento si sentono ansiosi, insicuri e incapaci di controllare la propria vita. Si sentono arrabbiati, rifiutati e feriti dalla separazione, oppure sviluppano un profondo senso di perdita. Molti si sentono colpevoli, ritenendosi causa della distruzione della famiglia d’origine. I coetanei spesso tormentano i bambini in affidamento, rafforzando la loro sensazione di essere in qualche modo diversi o immeritevoli.

I bambini in affidamento hanno più problemi di salute cronici e comportamentali, nonché problemi di sviluppo rispetto agli altri bambini. È anche meno facile che ricevano cure mediche o mentali adeguate ai loro problemi. Eppure, la maggior parte dei bambini in affidamento si adatta bene, purché la collocazione sia stabile e la famiglia soddisfi le esigenze emotive del bambino. Molti bambini in affidamento ricevono counseling.

Oltre la metà dei bambini in affidamento si ricongiunge alla fine alla famiglia naturale. Alcuni bambini in affidamento vengono alla fine adottati, in genere dalla famiglia affidataria. Altri bambini si ricongiungono a un parente o diventano troppo grandi per l’affidamento. Un piccolo numero di bambini viene successivamente trasferito a un altro ente di affidamento nel caso la sistemazione non risulti adeguata o la famiglia affidataria si trasferisca altrove. Sfortunatamente, alcuni giovani in affidamento crescono ed escono dal sistema senza un senso di appartenenza ad alcuna famiglia.