Malattia e morte nei neonati

I genitori devono guardare, tenere in braccio e interagire con il neonato il prima possibile e quanto più possibile. Anche nei casi gravi, i genitori spesso possono contribuire a nutrire, lavare e cambiare il neonato. Il contatto pelle a pelle tra genitori e neonato viene incoraggiato, perché i neonati che lo vivono di solito aumentano di peso più velocemente rispetto a quelli che non hanno questa esperienza. L’allattamento può essere possibile, anche se il neonato deve essere inizialmente alimentato attraverso una sonda. Molte unità neonatali aiutano le famiglie a conservare e usare il latte materno per il bambino. Molti ospedali incoraggiano i genitori a tenere la culla del bambino sempre vicino durante il giorno e anche a partecipare agli incontri di orientamento familiare in ospedale in cui possono interagire con medici, infermieri e altro personale e discutere i piani di trattamento.

Se un neonato ha un’anomalia congenita, i genitori possono sentirsi in colpa, provare tristezza, rabbia o altre emozioni. Questa sensazione genera ulteriori sensi di colpa. Per i genitori può essere utile vedere e toccare il neonato per poter guardare oltre la malattia e considerarlo nella sua interezza; Le informazioni sulle condizioni, le possibili cure e la prognosi rappresentano un supporto psicologico e aiutano i genitori a pianificare la migliore assistenza sanitaria possibile. Le sedute di consulenza specialistica possono risultare di aiuto per alcuni genitori.