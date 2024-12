Golisano Children’s Hospital at Strong, University of Rochester School of Medicine and Dentistry

Gli accessi d’ira sono reazioni emotive violente, spesso in risposta a frustrazione.

Frustrazione, stanchezza e fame sono le cause più comuni.

Durante un accesso d’ira, i bambini possono gridare, piangere, dimenarsi, rotolarsi sul pavimento, lanciare oggetti e battere i piedi.

Se distrarli non aiuta, può essere necessario togliere il bambino dalla particolare situazione.

Gli accessi d’ira sono comuni nell’infanzia. Solitamente compaiono verso la fine del primo anno d’età, sono più comuni a 2-4 anni e si manifestano raramente dopo i 5 anni. Se gli accessi d’ira sono frequenti dopo i 5 anni, possono persistere per tutta l’infanzia.

Le cause comprendono: frustrazione, stanchezza e fame. I bambini possono anche avere accessi d’ira per attirare l’attenzione, per ottenere il consenso dei genitori alle proprie richieste o per evitare di fare qualcosa. Spesso i genitori colpevolizzano sé stessi (perché pensano di essere genitori inadeguati) quando in realtà la causa del problema è legata a un insieme di fattori: personalità del bambino, circostanze immediate e normale sviluppo comportamentale. Un problema sottostante, di carattere fisico, mentale o sociale, raramente può essere la causa degli accessi d’ira ed è più probabile che lo sia se un episodio perdura per più di 15 minuti oppure se gli accessi d’ira si verificano più volte al giorno.

Durante un accesso d’ira, il bambino urla, grida, piange, si dimena, si rotola sul pavimento, batte i piedi e lancia oggetti. Alcuni comportamenti sono rabbiosi e potenzialmente pericolosi. Il bambino può diventare rosso in viso e tirare pugni o calci. Alcuni bambini trattengono volontariamente il fiato per alcuni secondi, quindi ricominciano a respirare normalmente (a differenza delle brevi apnee, che possono a loro volta verificarsi dopo accessi d’ira o crisi di pianto causate da frustrazione).

(Vedere anche Panoramica sui problemi comportamentali dei bambini.)