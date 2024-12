CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Il cupping (una pratica manipolativa e corporale) è utilizzata nella medicina tradizionale cinese. Si ritiene che il cupping aumenti l’afflusso ematico alla zona in cui viene posizionata una tazza, favorendo così la guarigione di quell’area.

L’aria all’interno di una tazza viene riscaldata, nella pratica moderna spesso con una pompa di gomma. La tazza riscaldata viene rovesciata e collocata immediatamente sulla cute. Il vuoto risultante risucchia parzialmente la cute nella tazza, che può essere lasciata in posizione per diversi minuti.

Il cupping può aiutare a ridurre il dolore al collo e la lombalgia. È stato utilizzato in combinazione con agopuntura e moxibustione per trattare la nevralgia posterpetica. È stato utilizzato anche nella sindrome metabolica, nella paralisi facciale, nell’acne e nei sintomi respiratori, ma le evidenze sulla sua efficacia in questi casi sono limitate.

Il cupping fa arrossare e può scottare la cute.

(Vedere anche Panoramica sulla medicina alternativa e complementare).