Poiché il controllo tempestivo degli spasmi infantili è associato a migliori risultati evolutivi, la tempestività nell’identificazione e nel trattamento degli spasmi è cruciale.

Ai bambini viene prescritto uno dei tre farmaci seguenti.

L’ormone adrenocorticotropo (ACTH) può essere iniettato in un muscolo una volta al giorno. In genere la terapia con ACTH viene continuata per 2 settimane e quindi ridotta in modo graduale nel corso di varie settimane.

Come alternativa all’ACTH può essere efficace anche un corticosteroide (come il prednisone) somministrato per via orale.

Vigabatrin è un farmaco anticonvulsivante somministrato per via orale. È il farmaco di elezione quando la causa degli spasmi è il complesso della sclerosi tuberosa. Non sono disponibili evidenze sufficienti circa l’efficacia di altri farmaci anticonvulsivanti o di una dieta chetogenica.

Spesso per eliminare la causa degli spasmi si procede con la chirurgia dell’epilessia. È possibile procedere alla rimozione chirurgica di un’area del cervello se gli attacchi sono causati dalla sola area in questione e se la sua asportazione non incide significativamente sulla funzionalità delle competenze del bambino.