Circa il 35% dei bambini sviluppa altri episodi di convulsioni febbrili, ma solitamente solo poche convulsioni. Le probabilità di altri attacchi sono maggiori se il primo episodio si è manifestato al di sotto dell’anno di età oppure se ci sono parenti prossimi che hanno sofferto di convulsioni febbrili.

I bambini che hanno subito un episodio di convulsioni febbrili semplici presentano un rischio lievemente aumentato (circa il 2-5%) di sviluppare un disturbo epilettico che non comporta febbre (convulsioni non febbrili o epilessia). Se i bambini hanno manifestato convulsioni febbrili complesse o sono presenti altri fattori di rischio (ad esempio ritardo evolutivo o anamnesi familiare di epilessia) il rischio è maggiore (fino al 10%).

In alcuni bambini, un episodio molto lungo di convulsioni febbrili comporta variazioni a livello cerebrale (individuate tramite risonanza magnetica) che conducono ad attacchi non febbrili successivi. In alcuni casi i medici non sanno con certezza se un episodio di convulsioni febbrili lungo di per sé renda più probabili attacchi non febbrili o se alcuni fattori sottostanti aumentino la probabilità che il bambino abbia convulsioni febbrili lunghe e successivi attacchi non febbrili.

Le convulsioni febbrili semplici non sono considerate causa di epilessia o di altre anomalie neurologiche. Tuttavia, un episodio di convulsioni febbrili è talvolta il primo segno di un disturbo neurologico o di un disturbo convulsivo non riconosciuto in precedenza. Spesso i medici possono andare a ritroso e vedere i segni del disturbo in questione nell’anamnesi precedente del bambino. Spesso altri segni del disturbo compaiono solo in seguito. In ogni caso, le convulsioni febbrili non sono considerate causa delle anomalie.