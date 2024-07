Se il bambino ha avuto altre crisi convulsive in precedenza e ha già fatto degli esami, i medici in genere non sono preoccupati, a meno che:

la crisi è diversa dal solito, oppure

le crisi si verificano molto più spesso

In tali casi il bambino deve essere portato dal medico, che potrebbe ripetere alcuni esami. Se il bambino sta assumendo farmaci per prevenire le convulsioni, il medico di solito esegue un esame del sangue per assicurarsi che sia presente una quantità sufficiente di farmaco nel circolo ematico.

Se la crisi convulsiva del bambino non differisce da quelle avute in passato, potrebbe non essere necessaria alcuna visita. Discutere con il medico anticipatamente di cosa fare se il bambino ha un’altra crisi.