Infezioni virali del sistema nervoso centrale nei bambini

Puntura lombare (rachicentesi)

I medici sospettano una possibile meningite o encefalite in tutti i neonati che presentano febbre e nei lattanti, bambini e adolescenti che presentano febbre, irritabilità o comportamento anomalo.

Per diagnosticare la meningite o l’encefalite, i medici eseguono una puntura lombare (rachicentesi) per prelevare del liquido cerebrospinale (LCS, il liquido che circonda il cervello e il midollo spinale) da analizzare in laboratorio. In presenza di infezioni virali, il numero di leucociti (globuli bianchi) presenti nel liquido risulta maggiore ma i batteri non vengono rilevati. Sono disponibili tecniche di reazione a catena della polimerasi (PCR) che consentono di identificare più velocemente i virus herpes simplex e gli enterovirus nel LCS.

Si possono eseguire esami del sangue per identificare anticorpi contro i virus identificati nei campioni di LCS, ma queste analisi solitamente richiedono diversi giorni.

Per la diagnosi di encefalite causata da herpesvirus, è possibile ricorrere al test sulle onde cerebrali (elettroencefalogramma).

La risonanza magnetica per immagini (RMI) e la tomografia computerizzata (TC) possono servire a confermare la diagnosi, specialmente nei casi di encefalomielite post-infettiva.