Riparazione chirurgica

Dato che molti neonati con difetti del setto atrioventricolare completi presentano insufficienza cardiaca e ritardo della crescita, questi difetti vengono di solito riparati chirurgicamente quando il bambino raggiunge i 2-4 mesi di età. Anche se il bambino cresce bene e non presenta sintomi, viene solitamente eseguita la riparazione chirurgica prima dei 6 mesi di età, per prevenire lo sviluppo di complicanze.

Nel caso di bambini con difetti parziali asintomatici il trattamento chirurgico viene effettuato quando il bambino è più grande, di solito tra 1 e 3 anni di età.

Se il neonato sviluppa insufficienza cardiaca prima dell’intervento chirurgico, si somministrano farmaci, come diuretici (che estraggono i liquidi in eccesso dall’organismo), digossina (per aiutare il cuore a pompare con più forza) e inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (per rilassare i vasi sanguigni e aiutare il cuore a pompare più facilmente), in modo da gestire i sintomi prima dell’intervento chirurgico.

Di solito, i bambini devono assumere antibiotici prima delle visite dal dentista e prima di alcuni interventi chirurgici (come quelli a carico delle vie respiratorie) per un periodo di 6 mesi dopo la riparazione chirurgica. Se dopo l’intervento è presente un difetto residuo, gli antibiotici prima di queste procedure sono necessari in maniera indefinita. Tali antibiotici servono a prevenire gravi infezioni cardiache chiamate endocarditi.