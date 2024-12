Talvolta un farmaco, come una prostaglandina, per mantenere il dotto arterioso aperto

Settostomia atriale con palloncino

Intervento chirurgico

In genere, l’intervento chirurgico viene eseguito entro i primi giorni di vita. Tuttavia, possono essere condotte prima altre procedure per mantenere in vita il neonato in attesa di poter effettuare il trattamento chirurgico.

Ad alcuni bambini i medici somministrano una prostaglandina per via endovenosa per mantenere aperto il dotto arterioso. Tenere aperto il dotto arterioso può aiutare ad aumentare il flusso ematico nei polmoni e i livelli di ossigeno nel sangue. I medici monitorano attentamente i neonati trattati con questo farmaco, perché occasionalmente diventano meno stabili quando ricevono una prostaglandina.

I neonati con gravi sintomi e che non rispondono alle prostaglandine possono presentare un’apertura atriale troppo piccola per consentire un’adeguata miscelazione del sangue ricco di ossigeno proveniente dall'atrio sinistro con il sangue povero di ossigeno nell’atrio destro. In tale situazione, i medici possono eseguire un intervento di settostomia atriale con palloncino. Un tubicino sottile (catetere) con un palloncino all'estremità viene inserito nel cuore attraverso un vaso sanguigno dell’ombelico (vena ombelicale) o dell’inguine (vena femorale). La punta viene posizionata nell’apertura fra gli atri (forame ovale) e il palloncino viene gonfiato e fatto passare attraverso l’apertura. Questa procedura dilata il forame consentendo quindi al sangue ricco di ossigeno di passare dall'atrio sinistro all'atrio destro e quindi all’organismo.

L’intervento chirurgico consiste nel distacco dell'aorta e dell'arteria polmonare e nel loro ricollegamento ai ventricoli corretti. Le arterie coronarie (del cuore) vengono quindi riattaccate all'aorta dopo il riposizionamento di quest’ultima (questo intervento è noto come trasposizione delle grandi arterie).

Dopo l’intervento, solo alcuni bambini con determinati difetti residui devono assumere antibiotici prima delle visite dal dentista e di alcuni interventi chirurgici (come quelli a carico delle vie respiratorie). Tali antibiotici servono a prevenire gravi infezioni cardiache chiamate endocarditi.