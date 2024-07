Difetti del setto interatriale e interventricolare

I bambini con difetti del setto interventricolare molto piccoli di solito non richiedono trattamento. Tuttavia, alcuni DIV più piccoli accanto alla valvola aortica possono provocare perdite della valvola stessa (rigurgito aortico). In presenza di rigurgito aortico di solito il bambino viene sottoposto a chiusura chirurgica del DIV e talvolta riparazione o sostituzione della valvola aortica.

I bambini con sintomi correlati a DIV moderati o ampi possono innanzitutto essere trattati farmacologicamente, per esempio con furosemide (un diuretico che elimina i fluidi in eccesso dall’organismo), digossina (per aiutare il cuore a pompare con più forza) e/o un inibitore dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE-inibitore; per rilassare i vasi sanguigni e aiutare il cuore a pompare più facilmente). Questi farmaci aiutano ad alleviare i sintomi e consentono al DIV tempo per chiudersi da solo. Se i sintomi non si risolvono o se il DIV non si riduce, si opta in genere per una chiusura chirurgica.

Alcuni tipi di difetti del setto interventricolare possono talvolta essere chiusi con un catetere, ma è meno probabile che questo tipo di chiusura sia appropriato nel caso di difetti del setto interatriale.

Patch del difetto del setto ventricolare Immagine

I bambini con difetti del setto interventricolare devono assumere antibiotici prima delle visite dal dentista e di alcuni interventi chirurgici (come quelli a carico delle vie respiratorie) per un periodo di 6 mesi dopo la chiusura del difetto. Se, tuttavia, è presente un difetto residuo, l’assunzione di antibiotici in tali situazioni deve continuare in maniera indefinita. Tali antibiotici servono a prevenire gravi infezioni cardiache chiamate endocarditi.