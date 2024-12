I difetti dei bambini con tetralogia di Fallot devono essere riparati chirurgicamente. Se i livelli di ossigeno sono bassi o se i bambini hanno crisi ipercianotiche, il trattamento chirurgico viene eseguito nella prima infanzia. Se il bambino presenta pochi sintomi, talvolta si procede al trattamento chirurgico più avanti durante l’infanzia.

In caso di bambini con basso peso alla nascita o difetti complessi, i medici possono utilizzare procedure meno invasive per mantenere il flusso di sangue ai polmoni in attesa di poter effettuare l’intervento chirurgico. Per esempio possono usare un vaso sanguigno sintetico (uno shunt) per collegare l’aorta a un’arteria dei polmoni. Questa procedura dirige il sangue ai polmoni in modo che possa ossigenarsi una quantità maggiore di sangue prima di essere trasportato al resto del corpo. Un’altra opzione può essere effettuata mediante il cateterismo cardiaco, nel quale un sottile tubicino (catetere) dotato di un tubicino flessibile espandibile (stent) sulla punta viene fatto passare attraverso un vaso sanguigno della gamba fino al cuore. Lo stent viene espanso nel cuore per allargare l’efflusso ai polmoni, aumentando i livelli di ossigeno nel sangue.

Durante l’intervento chirurgico viene chiuso il difetto del setto interventricolare, la via di efflusso dal ventricolo destro e la valvola polmonare stenotica vengono dilatate e viene chiuso il dotto arterioso pervio.

I bambini devono assumere antibiotici prima delle visite dal dentista e di alcuni interventi chirurgici (come quelli a carico delle vie respiratorie) prima e di solito dopo la riparazione chirurgica. Tali antibiotici servono a prevenire gravi infezioni cardiache chiamate endocarditi.