I funghi che possono provocare sintomi gastrointestinali tardivi sono l’amanita falloide e tipi di funghi correlati (appartenenti ai generi Amanita, Gyromitra e Cortinarius).

L’amanita falloide è responsabile del 95% dei decessi per avvelenamento da funghi. Vomito e diarrea si manifestano in 6-12 ore, talvolta si registra anche un calo pericoloso del livello di zucchero nel sangue (ipoglicemia). I sintomi si riducono per alcuni giorni, quindi si sviluppa insufficienza epatica e talvolta anche insufficienza renale. L’insufficienza epatica provoca l’ingiallimento della cute (ittero), mentre l’insufficienza renale può ridurre o bloccare la minzione. A volte i sintomi scompaiono da soli, ma circa metà dei soggetti con questo tipo di avvelenamento muore in 5-8 giorni. L’insufficienza epatica si può risolvere con un trapianto di fegato.

I funghi del genere Amanita smithiana tendono a causare vomito e diarrea ritardati (circa 6-12 ore dopo l’ingestione). L’insufficienza renale si può manifestare entro un periodo variabile da 3 giorni a 1-2 settimane dopo l’ingestione, comportando spesso il ricorso temporaneo all’emodialisi.

Anche i funghi del genere Gyromitra causano vomito e diarrea ritardati, oltre a un calo del tasso glicemico. Altri problemi sono la tossicità cerebrale (convulsioni) e, a distanza di qualche giorno, l’insufficienza renale ed epatica.

La maggior parte dei funghi Cortinarius è originaria dell’Europa. Causano vomito e diarrea per 3 giorni. Da 3 a 20 giorni successivi all’ingestione, possono presentarsi insufficienza renale, con sintomi di dolore al fianco e ridotta minzione. Solitamente l’insufficienza renale si risolve spontaneamente.

Diverse specie di funghi (come Tricholoma e Russula) sono responsabili di un deterioramento muscolare (rabdomiolisi) tardivo, che in alcuni casi è fatale. Non esiste un trattamento specifico, quindi i medici si concentrano sul trattamento dei sintomi specifici e su cure di supporto.

Alcune altre specie di funghi (come Clitocybe, Hapalopilus rutilans e Pleurocybella porrigens) causano disturbi cerebrali e nervosi, tra cui sensazioni variabili dall’intorpidimento al bruciore nelle mani, nei piedi e nelle dita delle mani e/o dei piedi, capogiri, difficoltà di visione, alterazione dello stato di coscienza, convulsioni, insufficienza respiratoria e decesso.