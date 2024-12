I medici possono eseguire esami quali:

Analisi del sangue per controllare il fegato e verificare se è danneggiato

Esami di diagnostica per immagini, come ecografia, TC (tomografia computerizzata) o RMI (risonanza magnetica per immagini)

Talvolta anche biopsia epatica o laparoscopia, a seconda della causa del problema epatico

A volte altre analisi del sangue per individuare il problema che causa l’ittero

Per la biopsia epatica, il medico inserisce un ago nel fianco destro del paziente per prelevare un campione di fegato da osservare al microscopio. Nella laparoscopia, il medico esegue una piccola incisione sull’addome e vi inserisce un tubicino a fibre ottiche per osservare gli organi interni.