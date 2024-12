Infezioni della gola

In caso di infezioni streptococciche ripetute a carico delle tonsille, può essere necessaria l’asportazione chirurgica (tonsillectomia).

In genere, sono i bambini che necessitano di tonsillectomia. Il medico valuta la tonsillectomia se il bambino presenta uno qualsiasi dei seguenti sintomi:

infezioni da streptococco ripetute (6 volte in 1 anno, più di 4 volte all’anno per 2 anni o più di 3 volte all’anno per 3 anni)

un’infezione acuta grave e persistente nonostante il trattamento con antibiotici

ostruzione significativa (come può accadere nell’apnea ostruttiva del sonno)

ascesso peritonsillare ricorrente

La tonsillectomia viene eseguita anche se il medico sospetta un tumore.

Per gli adulti, i medici non usano questi criteri specifici per la tonsillectomia. Tuttavia, è possibile sottoporre a tonsillectomia un adulto affetto da alitosi grave dovuta ai calcoli tonsillari.

Nel caso di entrambi bambini e adulti, i medici decidono se raccomandare una tonsillectomia in base alle differenze individuali (come l’età del soggetto, lo stato di salute generale e la facilità con cui si sono ripresi da infezioni precedenti).

Esistono varie tecniche efficaci per la tonsillectomia. L’obiettivo è asportare completamente o parzialmente le tonsille. Il chirurgo può usare un bisturi, un dispositivo per l’elettrocauterizzazione o distruggere le tonsille usando le onde radio. Queste tecniche causano un sanguinamento minimo. Talvolta, si utilizza una tecnica con filo metallico e ansa. Con questa tecnica, il chirurgo afferra le tonsille con un’ansa e le taglia con un filo affilato. Tutte queste tecniche alleviano efficacemente l’ostruzione delle vie aeree che causa il russamento e il sonno interrotto, nonché la tonsillite ricorrente. Le tonsille di solito non ricrescono.

Dopo l’intervento, possono insorgere complicanze.

Solo pochi pazienti, gli adulti più dei bambini, sviluppano complicanze emorragiche a seguito della tonsillectomia. L’emorragia in genere si verifica entro 24 ore dall’intervento o dopo circa 7 giorni. In caso di emorragia dopo una tonsillectomia è necessario recarsi in ospedale.

Le vie aeree possono ostruirsi, più spesso nei bambini di età inferiore ai 2 anni con grave apnea ostruttiva del sonno e nei soggetti con obesità patologica o disturbi neurologici o con apnea ostruttiva del sonno significativa prima dell’intervento chirurgico. Le complicanze sono solitamente più comuni e più gravi nei bambini piccoli.