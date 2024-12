Febbre reumatica

Scarlattina

La febbre reumatica provoca dolore e gonfiore alle articolazioni. I bambini con febbre reumatica possono avere movimenti a scatti e incontrollati di braccia e gambe. Talvolta, la febbre reumatica danneggia le valvole cardiache. Tuttavia, il danno alle valvole cardiache in genere non si manifesta per molti anni.

La scarlattina causa un’eruzione cutanea sul viso e quindi sul resto del corpo. L’eruzione ha le sembianze di carta vetrata; quando comincia a scomparire, la pelle si desquama. Sulla lingua compaiono papule rosse, dandole l’aspetto di una fragola (lingua a fragola).