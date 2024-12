Antibiotici

Vengono prescritti per via orale antibiotici che possono curare l’infezione, come la penicillina.

Se i medici sospettano un’infezione da MRSA, può essere somministrato un antibiotico come sulfametossazolo/trimetoprim, clindamicina o doxiciclina per via orale, ma se l’infezione è grave si somministrano vancomicina o linezolid per via endovenosa.

Gli impacchi freddi e i farmaci analgesici possono alleviare il disagio.

Le infezioni micotiche dei piedi possono rappresentare un punto di ingresso per l’infezione e richiedere il trattamento con farmaci antimicotici per prevenire la recidiva.

Per ridurre il gonfiore causato dall’erisipela della gamba si possono utilizzare le calze a compressione graduata.