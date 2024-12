Infezioni uterine dopo il parto

Antibiotici somministrati per via endovenosa

Se l’utero risulta infetto, si prescrivono antibiotici per via endovenosa fino alla scomparsa della febbre per almeno 48 ore. Successivamente, nella maggior parte dei casi, non è necessario proseguire con la terapia orale.

Prima di un parto cesareo, i medici possono somministrare antibiotici per prevenire le infezioni dell’utero e delle zone circostanti.