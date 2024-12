Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University of California San Diego

L’assorbimento di un farmaco consiste nel suo passaggio nel torrente ematico dopo la somministrazione.

(Vedere anche Introduzione a Somministrazione dei farmaci e farmacocinetica).

L’assorbimento influisce sulla biodisponibilità, sulla velocità e sulla quantità di farmaco che raggiunge il sito d’azione voluto. I fattori che influiscono sull’assorbimento (e, di conseguenza, sulla biodisponibilità) includono:

Il modo in cui un prodotto farmaceutico è ideato e prodotto

Le sue proprietà fisiche e chimiche

Gli altri ingredienti che contiene

Le caratteristiche fisiologiche del soggetto che lo assume

La modalità di conservazione

Un prodotto farmaceutico può essere formulato in vari modi (compressa, capsula, supposta, cerotto transdermico o soluzione). È composto dal farmaco (principio attivo) e dagli additivi (ingredienti inattivi). Il principio attivo è la sostanza chimica (il farmaco) che si assume per ottenere l’effetto desiderato (come la riduzione della pressione sanguigna). Gli additivi (ingredienti inattivi come i diluenti, gli stabilizzanti, i disgreganti e i lubrificanti) sono miscelati insieme al farmaco per agevolarne la deglutizione o per favorirne la disgregazione nel tratto gastrointestinale. Per esempio, per realizzare le compresse, la miscela di principio attivo/inattivo può essere costituita da piccoli granuli e realizzata in forma di compressa. Il tipo e la quantità di additivi, nonché il grado di compressione, influiscono sulla velocità di disintegrazione della compressa e sulla velocità di assorbimento del farmaco. I produttori di farmaci adattano tali variabili per ottimizzare l’assorbimento.

Dato che i prodotti farmaceutici contenenti lo stesso farmaco (principio attivo) possono essere composti da diversi ingredienti inattivi, l’assorbimento può variare fra le diverse forme farmaceutiche. Pertanto, gli effetti di un farmaco, perfino alle stesse dosi, possono variare fra una formulazione farmaceutica e un’altra. Le formulazioni farmaceutiche, che non solo contengono lo stesso principio attivo, ma raggiungono nel tempo sostanzialmente gli stessi livelli ematici, sono considerate bioequivalenti (vedere Bioequivalenza e intercambiabilità dei farmaci generici). La bioequivalenza assicura l’equivalenza terapeutica (ovvero, il raggiungimento degli stessi effetti terapeutici) e i prodotti bioequivalenti sono intercambiabili.

Compresse Se una compressa rilascia il farmaco troppo velocemente, i livelli ematici del farmaco possono diventare troppo elevati, causando una risposta eccessiva. Se la compressa non rilascia il farmaco abbastanza velocemente, gran parte del farmaco può essere eliminata nelle feci senza essere assorbita. I produttori di farmaci formulano le compresse in modo che il farmaco venga rilasciato alla velocità desiderata.

Capsule Le capsule sono costituite da farmaci e additivi chiusi in un guscio gelatinoso. Il guscio si gonfia e libera il contenuto quando diventa umido. Il che avviene, di solito, velocemente. Le dimensioni delle particelle di farmaco e le proprietà degli additivi influiscono sulla sua velocità di dissolvimento e di assorbimento. I farmaci tendono a essere assorbiti più rapidamente se contenuti in capsule riempite con sostanze liquide, rispetto a quelle riempite con particelle solide.

Rivestimenti enterici Se un farmaco somministrato per via orale danneggia il rivestimento della parete gastrica o si decompone in ambiente acido, è possibile ricoprire la compressa o la capsula che contiene il farmaco con una sostanza che ne impedisce lo scioglimento fino all’arrivo nell’intestino tenue. Questi rivestimenti protettivi sono descritti come enterici. Per dissolversi, questi rivestimenti devono venire a contatto con l’ambiente meno acido dell’intestino tenue o con gli enzimi digestivi ivi presenti. Tuttavia, i rivestimenti non sempre si dissolvono come auspicato. La compressa o la capsula può passare integra nelle feci, specialmente negli anziani.

Formulazioni a rilascio controllato Alcuni prodotti farmaceutici vengono appositamente formulati in modo da liberare i principi attivi lentamente o in piccole quantità ripetute nel tempo, solitamente per un periodo di 12 o più ore. Questa forma di somministrazione è definita a rilascio modificato, a rilascio controllato, a rilascio sostenuto o a rilascio prolungato.