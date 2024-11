I farmaci utilizzati per trattare l’acne lieve vengono applicati sulla pelle (farmaci topici). Essi agiscono uccidendo i batteri (antibiotici) oppure asciugando o disostruendo i pori (comedolitici). Le creme da banco in commercio da lungo tempo, che contengono acido salicilico, resorcinolo o zolfo, possono essere utili, in quanto essiccano i brufoli e producono un leggero peeling.

Il più comune farmaco su prescrizione per uso topico per i punti neri e bianchi è la tretinoina. La tretinoina è molto efficace, ma irrita la pelle e la rende più sensibile alla luce solare. Per tale motivo, i medici utilizzano questo farmaco con cautela, iniziando con applicazioni poco frequenti e basse concentrazioni, che possono essere entrambe aumentate gradualmente. Alle persone non in grado di tollerare la tretinoina vengono prescritti adapalene, acido azelaico e acido glicolico o salicilico per uso topico.

In caso di presenza di infiammazione (con brufoli o pustole), viene prescritta la tretinoina in combinazione con perossido di benzoile o un antibiotico topico o entrambi. I due antibiotici topici prescritti più comunemente sono la clindamicina e l’eritromicina. La schiuma a base di minociclina e il dapsone sono altri antibiotici per uso topico. Gli antibiotici topici non devono essere utilizzati, eccetto qualora impiegati in combinazione con un retinoide, come la tretionina o il perossido di benzoile. Il perossido di benzoile è disponibile con o senza ricetta. In sostituzione o in aggiunta alla tretinoina può essere usato l’acido glicolico, ma il suo impiego non è più comune.

I punti neri e bianchi possono essere rimossi (procedura definita estrazione) da un medico, utilizzando strumenti come gli estrattori di comedoni e aghi sterili.

Gli antibiotici assunti per via orale (come la doxiciclina, la minociclina, la tetraciclina e l’eritromicina) possono essere prescritti alle persone che soffrono di acne estesa che non è gestibile con i soli farmaci per uso topico.