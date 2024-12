Panoramica sulle infezioni da rickettsia

Antibiotici

Gli antibiotici vengono solitamente avviati senza attendere i risultati degli esami. Il trattamento tempestivo delle infezioni da rickettsia può prevenire lo sviluppo di complicanze, ridurre il rischio di morte e accorciare i tempi di guarigione.

Le infezioni da rickettsia rispondono prontamente al trattamento tempestivo con antibiotici chiamati tetracicline (preferibilmente con doxiciclina), che vengono somministrati per via orale, a meno che i pazienti non siano gravi. In tal caso, gli antibiotici vengono somministrati per via endovenosa.

Sebbene alcune tetracicline assunte per più di 10 giorni possano causare pigmentazione dei denti nei bambini di età inferiore agli 8 anni, un breve ciclo (da 5 a 10 giorni) di doxiciclina per la rickettsia nei bambini di qualsiasi età è raccomandato dall’American Academy of Pediatrics e da altri esperti e può essere utilizzato senza causare la pigmentazione o l’indebolimento dello smalto dei denti (vedere anche Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Research on doxycycline stainings [CDC: ricerca sulla doxociclina e la pigmentazione dei denti).

Dopo il trattamento, la maggior parte dei soggetti con infezione lieve migliora sensibilmente in 1 o 2 giorni e la febbre di solito scompare in 2-3 giorni. I pazienti devono continuare la terapia antibiotica per almeno una settimana, o anche più se la febbre persiste. Quando il trattamento inizia tardivamente, il miglioramento è più lento e la febbre dura più a lungo. Se l’infezione non viene curata o se il trattamento viene somministrato con eccessivo ritardo, i soggetti possono morire, specialmente se affetti da tifo epidemico, tifo fluviale giapponese o febbre purpurica delle Montagne Rocciose.

La ciprofloxacina e altri antibiotici simili possono essere utilizzati per trattare la febbre bottonosa del Mediterraneo, ma non sono solitamente utilizzati per curare altre infezioni da rickettsia o infezioni correlate.