L’ipoparatiroidismo postoperatorio è una condizione comune e di solito temporanea che si verifica dopo l’asportazione parziale della tiroide (tiroidectomia subtotale). L’ipoparatiroidismo permanente si verifica in meno del 3% circa dei casi di tiroidectomia subtotale. I soggetti sviluppano solitamente ipocalcemia (bassi livelli di calcio nel sangue) circa 24-48 ore dopo l’intervento chirurgico, anche se l’ipocalcemia può presentarsi mesi o anni più tardi.

La carenza di PTH è più frequente dopo la completa asportazione della tiroide (ad esempio, per trattare un tumore della tiroide) o dopo un intervento chirurgico per asportare delle paratiroidi iperattive. Anche se tutte le paratiroidi non vengono rimosse o un frammento di ghiandola normale viene reimpiantato in un muscolo (paratiroidectomia subtotale), può verificarsi un’ipocalcemia grave. I fattori di rischio per ipocalcemia grave dopo una paratiroidectomia subtotale includono: