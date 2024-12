Deficit anticorpale selettivo con immunoglobuline normali

Vaccinazione con vaccino anti-pneumococco coniugato

Antibiotici per trattare le infezioni

Talvolta, immunoglobuline

I bambini vengono vaccinati con vaccino anti-pneumococco coniugato per prevenire le relative infezioni, come previsto dal programma delle vaccinazioni di routine durante l’infanzia. I bambini che presentano deficit selettivo di anticorpi in presenza di immunoglobuline normali rispondono a questo vaccino, che si differenzia dal vaccino anti-pneumococco polisaccaridico.

Vengono trattati la sinusite, le infezioni polmonari e i sintomi allergici. Di tanto in tanto, quando le infezioni continuano a ripresentarsi dopo il trattamento, vengono somministrati antibiotici (come amoxicillina e trimetoprim-sulfametossazolo) per impedire il ripresentarsi delle infezioni.

Raramente, se l’infezione ricompare spesso nonostante gli antibiotici, vengono somministrate iniezioni di immunoglobuline (anticorpi ottenuti dal sangue di soggetti con un sistema immunitario sano). Le immunoglobuline possono essere somministrate in vena (per via endovenosa) o sotto cute (per via sottocutanea).