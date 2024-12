Intorpidimento

Non sono necessari esami se la diagnosi è ovvia e il trattamento prevede solo misure generali (come riposo o un tutore), per esempio in alcuni casi di sindrome da tunnel carpale.

In altri casi vengono effettuati degli esami a seconda del problema sospettato dal medico:

Per i nervi sensoriali, plessi o radici nervose spinali: Studi della conduzione nervosa ed elettromiografia

Per i plessi: Studi di conduzione nervosa ed elettromiografia e talvolta risonanza magnetica per immagini (RMI) dopo aver iniettato un agente di contrasto in vena

Per il cervello o il midollo spinale: RMI, o se la RMI non è disponibile, una TC.

Vengono spesso effettuati contemporaneamente studi della conduzione nervosa ed elettromiografia. Gli studi della conduzione nervosa utilizzano elettrodi o piccoli aghi per stimolare un nervo. In seguito i medici misurano la velocità alla quale il nervo trasmette i segnali. Nell’elettromiografia, un piccolo ago viene inserito in un muscolo per registrarne l’attività elettrica in condizioni di riposo e durante la contrazione.

Vengono effettuati altri esami per identificare il disturbo specifico. Ad esempio, se i risultati suggeriscono una polineuropatia, i medici effettuano esami del sangue per controllare le varie cause (come diabete, malattie renali o carenze di vitamine).