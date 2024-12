L’intorpidimento è la mancanza di sensibilità in una parte del corpo. Si può avere una mancanza parziale o totale di sensibilità. L’intorpidimento può indicare un problema al cervello o al midollo spinale. A causa dell’intorpidimento, è possibile non essere in grado di:

Avvertire un tocco leggero

Avvertire il dolore

Distinguere caldo e freddo

Avvertire le vibrazioni

Riconoscere la posizione dell’area corporea intorpidita

Oltre all’intorpidimento, possono essere presenti:

Formicolio o sensazione di puntura di aghi e spilli

Debolezza

Paralisi (difficoltà a muovere una parte del corpo)

L’intorpidimento può causare problemi di equilibrio e coordinazione. Può influire sulla capacità di camminare o guidare un veicolo.