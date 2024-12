I plessi (reti di fibre nervose connesse tra loro provenienti da vari nervi spinali) possono essere danneggiati da lesioni, tumori, accumuli di sangue (ematomi) oppure reazioni autoimmuni.

Dolore, debolezza e perdita di sensibilità si manifestano in tutto o in parte di un braccio o una gamba.

L’elettromiografia e gli studi della conduzione nervosa aiutano il medico a localizzare la lesione, mentre la risonanza magnetica per immagini o la tomografia computerizzata aiutano a identificarne la causa.

A volte trattando il disturbo che causa il problema si migliora la funzione nervosa.

(Vedere anche Panoramica sul sistema nervoso periferico.)

Un plesso è come una scatola di derivazione elettrica, che distribuisce i cavi nelle varie parti di una casa. In un plesso, vengono ordinate le fibre nervose dei vari nervi spinali (che collegano il midollo spinale al resto del corpo). Esse vengono ricombinate in modo tale che tutte le fibre che vanno a una parte specifica del corpo vengano messe insieme in un nervo. Le lesioni ai nervi nei plessi principali causano problemi alle braccia o alle gambe alimentate da questi nervi.

I principali plessi sono

Plesso brachiale, situato nel collo e nelle spalle, da cui si dipartono i nervi che vanno alle braccia.

Plesso lombosacrale, da cui si dipartono i nervi che vanno al bacino e alle gambe

Il plesso lombosacrale comprende:

Plesso lombare, situato nella parte inferiore della schiena

Plesso sacrale, situato nel bacino

Scatole di giunzione nervosa: i plessi

Cause dei disturbi del plesso Le cause più comuni di lesioni a un plesso sono: Traumi fisici

Tumore Un incidente che tira il braccio o lo piega notevolmente a livello della spalla può danneggiare il plesso brachiale (situato vicino alla spalla). Nei neonati, il plesso brachiale può essere danneggiato durante la nascita se il parto richiede trazione o altre manovre. Una caduta può ledere il plesso lombosacrale (che si trova vicino all’anca). Un tumore della mammella o della parte superiore di un polmone può invadere e distruggere il plesso brachiale. Il cancro dell’intestino, della vescica o della prostata può invadere il plesso lombosacrale. Altre masse, come un tumore non canceroso (benigno), un ascesso o una sacca di sangue (ematoma) possono causare disturbi al plesso esercitando pressione su di esso. Il diabete o la radioterapia per il carcinoma mammario, che può danneggiare i nervi di tutto il corpo, possono danneggiare anche i nervi di un plesso. La neurite brachiale acuta (sindrome di Parsonage-Turner o amiotrofia nevralgica) è un malfunzionamento improvviso del plesso brachiale dovuto a un’infiammazione piuttosto che a un trauma o a un tumore. È probabilmente causata da una reazione autoimmune, in cui il corpo produce anticorpi che attaccano i propri tessuti, o da un virus. Questo disturbo si manifesta principalmente negli uomini, essenzialmente nei giovani adulti, ma può apparire a qualsiasi età.

Sintomi dei disturbi del plesso Il malfunzionamento del plesso brachiale causa dolore, debolezza e perdita della sensibilità di un braccio. Possono essere colpiti tutto o parte di un braccio (come l’avambraccio o il bicipite). Se la causa è una lesione, la guarigione tende ad avvenire lentamente, in diversi mesi. Alcune lesioni gravi causano una debolezza permanente. La neurite brachiale acuta causa un dolore intenso nella parte superiore del braccio e nella spalla. Solitamente le braccia diventano deboli e i riflessi sono compromessi quando il dolore scompare. Le persone possono non essere in grado di fare una ο con il pollice e l’indice. La debolezza si sviluppa entro 3-10 giorni. La forza viene recuperata solitamente entro alcuni mesi. Un malfunzionamento del plesso lombosacrale causa dolore alla zona lombare e nella gamba così come debolezza e perdita di sensibilità in tutta la gamba o solo in una parte (come il piede o il polpaccio). La guarigione dipende dalla causa.

Diagnosi dei disturbi del plesso Elettromiografia e studi della conduzione nervosa

Risonanza magnetica per immagini o tomografia computerizzata Il medico sospetta che un plesso sia coinvolto quando i sintomi sono localizzati in una parte del corpo interessata da un plesso specifico. La localizzazione dei sintomi indica quale plesso è colpito. Anche l’elettromiografia e gli studi sulla condizione dei nervi possono aiutare a localizzare il danno. La risonanza magnetica per immagini (RMI) o la tomografia computerizzata (TC) possono aiutare a determinare se la causa del disturbo al plesso sia un cancro, un’altra massa o una lesione.