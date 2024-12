Le cause più comuni di perdita di memoria sono

Cambiamenti della memoria correlati all’età (più comuni)

Deficit cognitivo lieve

Demenza

Depressione

I cambiamenti della memoria correlati all’età (chiamati compromissione della memoria associata all’età) fanno riferimento alla normale diminuzione della funzione cerebrale che si manifesta quando le persone invecchiano. La maggior parte delle persone anziane presenta qualche problema di memoria. Recuperare i ricordi di cose nuove, come il nome del nuovo vicino o l’uso di un nuovo programma per il computer, richiede più tempo. Gli anziani devono inoltre ripetere i nuovi ricordi più spesso perché vengano conservati. Coloro che soffrono di questo tipo di perdita di memoria a volte dimenticano le cose, per esempio, dove hanno messo le chiavi della macchina. Ma a loro, a differenza delle persone che soffrono di demenza, ciò non impedisce di effettuare le attività quotidiane o di pensare. Se hanno abbastanza tempo a disposizione, queste persone solitamente ricordano, anche se a volte più tardi di quanto necessario. Questo tipo di perdita di memoria non è un segno di demenza o di malattia di Alzheimer precoce.

Deficit cognitivo lieve è un termine impreciso utilizzato per descrivere dei deficit della funzione mentale che non sono abbastanza gravi da influire sulle attività quotidiane. La perdita di memoria è spesso il sintomo più ovvio. I ricordi sono effettivamente persi, non semplicemente difficili da recuperare, come si verifica nelle persone con cambiamenti della memoria correlati all'età. Le persone che soffrono di deficit cognitivo lieve hanno problemi nel ricordare conversazioni recenti e possono dimenticare appuntamenti importanti o eventi sociali, ma solitamente ricordano gli eventi passati. L’attenzione e la capacità di svolgere attività quotidiane non sono colpite. Tuttavia, fino a metà delle persone che soffrono di deficit cognitivo lieve sviluppa demenza entro 3 anni.

La demenza è un declino molto più grave delle facoltà mentali. La perdita di memoria, in particolare per le informazioni acquisite di recente, è spesso il primo sintomo e peggiora nel tempo. Le persone che soffrono di demenza possono dimenticare interi eventi, non solo i dettagli. Il soggetto può inoltre comportarsi nel seguente modo:

Ha difficoltà a ricordare come fare le cose che ha fatto molte altre volte e come arrivare in luoghi in cui è stato spesso.

Non riesce più a fare cose che richiedono diverse fasi, come seguire una ricetta.

Può dimenticare di pagare le bollette o di rispettare gli appuntamenti.

Può dimenticare di spegnere il gas, di chiudere a chiave la porta di casa quando esce o di prendersi cura di un bambino che gli è stato affidato.

Nelle prime fasi della demenza, le persone possono essere consapevoli della loro perdita di memoria. Tuttavia mano a mano che la demenza progredisce, a differenza delle persone con cambiamenti della memoria correlati all’età, queste persone sono inconsapevoli della propria perdita di memoria e spesso negano di averla.

Trovare le parole giuste, nominare gli oggetti, capire il linguaggio, fare, pianificare e organizzare le attività quotidiane diventa sempre più difficile. Le persone che soffrono di demenza alla fine sono disorientate e non sanno che ore sono o addirittura in che anno sono o dove si trovano. La loro personalità può cambiare. Possono diventare più irritabili, ansiose, paranoiche, inflessibili o distruttive.

Esistono molte forme di demenza. La malattia di Alzheimer è la forma più comune. La maggior parte delle forme di demenza peggiora progressivamente fino al decesso della persona.

Alcune condizioni che sembrano aumentare il rischio di disturbi cardiaci e dei vasi sanguigni (come ipertensione arteriosa, alti livelli di colesterolo e diabete) sembrano aumentare il rischio di demenza.

La depressione può causare un tipo di perdita di memoria (chiamata pseudodemenza) che assomiglia alla perdita di memoria dovuta alla demenza. Inoltre, la demenza solitamente causa depressione. Quindi può essere difficile determinare se la causa di perdita di memoria sia la demenza o la depressione. Tuttavia, le persone che soffrono di perdita di memoria dovuta alla depressione, a differenza di quelle con demenza, sono consapevoli della loro perdita di memoria e se ne lamentano. Inoltre, dimenticano raramente eventi correnti importanti o questioni personali e solitamente manifestano altri sintomi, come tristezza intensa, problemi di sonno (troppo o troppo poco), letargia o perdita di appetito.

Lo stress può interferire nella formazione della memoria e nel recupero dei ricordi, in parte preoccupando le persone e quindi impedendo loro di fare attenzione ad altre cose. Tuttavia, in alcune circostanze, in particolare quando è da lieve a moderato e non dura a lungo, lo stress può migliorare la memoria.