Il conducente anziano

I conducenti anziani incorrono in media in un minor numero di incidenti effettivi all’anno rispetto ai conducenti giovani. Tuttavia, guidando meno chilometri rispetto ai conducenti di mezza età, quelli anziani hanno in media più incidenti per chilometro guidato. I tassi di incidenti iniziano ad aumentare dopo circa 70 anni di età e l’incremento è più rapido dopo gli 80 anni. Per ogni chilometro guidato, i conducenti anziani presentano tassi più alti di violazioni del codice della strada, incidenti e decessi rispetto a tutte le altre fasce d’età oltre i 25 anni. Va notato che gli anziani guidano per distanze più lunghe rispetto alle generazioni precedenti e mantengono la patente di guida più a lungo, e si prevede che queste tendenze continuino.

Non dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra (spesso perché “hanno guardato, ma non hanno visto”) è una delle violazioni del codice della strada più comuni tra i conducenti anziani. Inoltre, i conducenti anziani hanno più difficoltà a immettersi nel traffico e possono avere problemi agli incroci, soprattutto nella svolta a sinistra. Queste difficoltà sono state attribuite a:

Difficoltà di valutazione di varie informazioni contemporaneamente (multi-elaborazione)

Difficoltà a stimare la velocità dei veicoli o di oggetti in arrivo

Riduzione del campo visivo

Tuttavia, i conducenti anziani sono spesso più attenti rispetto ai conducenti giovani. Molti conducenti anziani, che non sono affetti da malattie che compromettono la cognizione e la capacità di giudizio (per esempio, la demenza), iniziano a limitare la guida per migliorare la sicurezza. Tendono ad evitare la guida al momento del crepuscolo e di notte, nelle ore di punta o in caso di maltempo. Inoltre, i conducenti anziani vengono multati meno frequentemente per la guida in condizioni compromesse.

Questi ultimi hanno anche minori probabilità di avere incidenti durante la guida su strade curve o ad alta velocità. Per i conducenti anziani, gli incidenti hanno meno probabilità di coinvolgere un solo veicolo. Vi è una maggiore probabilità che siano coinvolti più veicoli. È interessante notare che i tassi d’incidenti tendono a diminuire con l’aumentare del numero dei passeggeri con conducenti di età superiore a 70 anni.

Gli incidenti che coinvolgono i conducenti anziani hanno maggiori probabilità di causare lesioni gravi e decessi. Non è ben chiaro perché i conducenti anziani siano più esposti a lesioni, ma ciò può essere dovuto alla fragilità fisica e alla presenza di uno o più disturbi medici come osteoporosi o cardiopatie. Inoltre, i conducenti anziani potrebbero guidare veicoli meno resistenti. Anche se il numero di anziani deceduti in incidenti stradali è diminuito, gli anziani sono sempre più coinvolti in incidenti fatali rispetto ad altre fasce di età, perché la popolazione anziana sta aumentando di dimensioni.