Mononeuropatia

Il nervo peroneo passa vicino alla superficie della pelle appena sotto il ginocchio, sul lato esterno della gamba. La pressione su questo nervo provoca una paralisi del nervo peroneo.

La paralisi del nervo peroneale indebolisce i muscoli che sollevano il piede, cosicché il soggetto non riesce a flettere la caviglia per sollevare la parte anteriore del piede (una condizione detta piede cadente). Di conseguenza, è possibile che trascinino la parte anteriore del piede sul pavimento quando camminano.

La paralisi del nervo peroneale è più comune nelle persone magre bloccate a letto, in quelle posizionate in modo scorretto in una sedia a rotelle e in quelle (in particolare magre) che solitamente tengono le gambe accavallate per lunghi periodi di tempo.

I sintomi sono in genere alleviati evitando la pressione sul nervo, ad esempio evitando di accavallare le gambe.