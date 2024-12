L’esecuzione di esami non è necessaria per tutti i soggetti che presentano dolore agli arti. Spesso i medici riescono a diagnosticare la causa del dolore agli arti in base ai sintomi del soggetto e ai riscontri dell’esame obiettivo. Tuttavia, in alcuni casi sono necessari degli esami per confermare la diagnosi. Per esempio, i medici possono controllare l’indice caviglia-brachiale per diagnosticare arteriopatia periferica. La pressione arteriosa viene misurata in entrambi i bracci e in entrambe le gambe. Se la pressione arteriosa alle caviglie è inferiore a quella delle braccia di una certa quota (inferiore al 90% della pressione del braccio), il flusso ematico all’arto è inadeguato.