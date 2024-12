Malattie delle radici nervose

Esami di diagnostica per immagini

Talvolta esami elettrodiagnostici

Il medico si informa sui sintomi ed esegue un esame obiettivo. Gli esiti forniscono indizi per la diagnosi e aiutano il medico a determinare dove è localizzato il problema.

Per confermare la diagnosi, si esegue una tomografia computerizzata (TC) o una risonanza magnetica per immagini (RMI). La RMI mostra il midollo spinale e le anomalie nei tessuti molli circostanti, come ascessi, ematomi (accumuli di sangue), tumori, rotture dei dischi intervertebrali, nonché le anomalie nelle ossa, come tumori, fratture, osteoartrite e spondilosi cervicale.

Se non si può eseguire una RMI e se gli esiti della TC non sono chiari, si esegue una mielografia. Nella mielografia si inietta un mezzo di contrasto radiopaco (visibile alla radiografia) nello spazio intorno al midollo spinale e poi si esegue una radiografia. Inoltre, si può eseguire una mielografia con TC. La mielografia con TC può fornire immagini dettagliate del midollo spinale e delle ossa circostanti.

I test elettrodiagnostici (elettromiografia e studi della conduzione nervosa) vengono eseguiti per identificare quali radici nervose sono danneggiate e per confermare che i sintomi sono causati dalla compressione di un nervo spinale piuttosto che da problemi del midollo spinale o di un plesso nervoso (una rete di fibre nervose in cui le fibre di diversi nervi spinali sono separate e ricombinate per innervare un’area corporea specifica). Tuttavia, questi esami non riescono sempre a identificare la causa.

Se gli esami di diagnostica per immagini non identificano una causa, viene eseguita una puntura lombare e i medici analizzano il liquido che circonda il cervello e il midollo spinale (liquido cerebrospinale) per verificare la presenza di infezioni. Inoltre, i medici misurano la glicemia a digiuno per verificare la presenza di diabete e possono eseguire altri esami a seconda della sospetta causa.