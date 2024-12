Fisioterapia e/o terapia occupazionale

Blocco nervoso

Stimolazione dei nervi o del midollo spinale

Antidolorifici (analgesici e adiuvanti analgesici)

terapia psicologica

Terapia dello specchio

Di solito per trattare la sindrome da dolore regionale complesso viene usata una combinazione di trattamenti. Il trattamento ha l’obiettivo di aiutare le persone a essere in grado di usare e muovere l’arto interessato.

Spesso si ricorre alla fisioterapia, alla desensibilizzazione dell’arto dolente e alla terapia dello specchio.

La fisioterapia può essere utile a:

Garantire che i pazienti muovano la parte dolorante del corpo per prevenire l’atrofizzazione dei muscoli.

Mantenere e/o migliorare l’arco di movimento e aiutare a prevenire la formazione di tessuto cicatriziale attorno alle articolazioni non utilizzate

Rendere meno sensibile al dolore la parte interessata (desensibilizzazione)

Rendere il paziente in grado di vivere meglio

Anche la desensibilizzazione è utile. Questa procedura prevede di toccare la parte dolorante con qualcosa che di solito non irritata la cute (come la seta). Quindi, nell’arco di un periodo di tempo, il medico utilizza sostanze sempre più irritanti (come tessuto denim). La desensibilizzazione può anche prevedere di porre l’arto colpito in un bagno d’acqua fredda, quindi in un bagno d’acqua calda.

La terapia dello specchio può aiutare le persone affette da sindrome da dolore regionale complesso. Un operatore sanitario insegna ai pazienti come usare questa terapia. Il paziente si siede con un grande specchio di fronte all’arto sano e nasconde l’arto malato. Lo specchio riflette l’immagine dell’arto sano, dando al soggetto l’impressione di avere due arti normali. Il paziente viene quindi invitato a muovere l’arto sano guardando la propria immagine riflessa. In questo modo ha la sensazione di muovere due arti normali. Ripetendo questo esercizio 30 minuti al giorno per 4 settimane, il dolore può diminuire notevolmente. Questa terapia modifica i percorsi cerebrali che interpretano i segnali del dolore nell’organismo.

La neuromodulazione consiste nella stimolazione elettrica dei nervi o del midollo spinale per ridurre l’intensità del dolore.

In alcuni soggetti, un blocco nervoso simpatico può alleviare il dolore se la causa è l’iperattività del sistema nervoso simpatico. In tali casi, può essere necessario per rendere possibile la fisioterapia. Gli antidolorifici (analgesici) orali, tra cui farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), oppioidi e vari adiuvanti analgesici (come anticonvulsivanti e antidepressivi) possono alleviare il dolore in misura sufficiente da rendere possibile la fisioterapia.

La stimolazione del midollo spinale comporta l’impianto chirurgico di uno stimolatore midollare (un dispositivo che genera impulsi elettrici) sotto la cute, di solito nel gluteo o nell’addome. Gli aghi (cavi) sottili del dispositivo vengono posizionati nello spazio circostante il midollo spinale (spazio epidurale). Questi impulsi modificano il modo in cui i segnali dolorosi vengono inviati al cervello, cambiando pertanto il modo in cui vengono percepiti i sintomi spiacevoli.

Si può ricorrere anche all’elettrostimolazione nervosa transcutanea (transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS), per la quale esistono tuttavia meno evidenze di efficacia rispetto alla stimolazione del midollo spinale. La TENS prevede il posizionamento di elettrodi sulla cute piuttosto che il posizionamento di un dispositivo sotto la cute. Tali elettrodi producono una bassa corrente che provoca un formicolio, ma non la contrazione dei muscoli.

La psicoterapia può essere utilizzata quando le persone con sindrome da dolore regionale complesso soffrono anche di depressione e ansia.

L’agopuntura può aiutare ad alleviare il dolore.