Adattare il momento dell’assunzione di farmaci e delle attività in base ai pasti

In caso di sintomi di ipotensione postprandiale non si devono assumere antipertensivi prima dei pasti e occorre sdraiarsi dopo aver mangiato. Riducendo la dose del farmaco antipertensivo e consumando pasti piccoli, più frequenti e a basso contenuto di carboidrati si possono ridurre gli effetti di questo disturbo. Per alcuni soggetti, la deambulazione dopo un pasto aiuta a migliorare il flusso sanguigno, tuttavia, la pressione sanguigna può diminuire al termine della camminata.

Può essere utile l’assunzione di alcuni farmaci prima del pasto. Per esempio, gli antinfiammatori non steroidei (FANS) provocano ritenzione salina e quindi un aumento del volume del sangue. L’assunzione di caffeina causa la costrizione dei vasi sanguigni. La caffeina di solito deve essere assunta solo prima della colazione, in modo che non influenzi il sonno e il soggetto non sviluppi tolleranza ai suoi effetti.

Nel caso di soggetti con gravi sintomi che non rispondono ad altre misure e sono ricoverati in ospedale, iniezioni di octreotide possono contribuire a ridurre la quantità di sangue richiamato verso l’intestino.