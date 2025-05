Insufficienza venosa cronica e sindrome post-trombotica

Il trattamento prevede

Sollevamento dell’arto inferiore

Compressione mediante bendaggi correttamente applicati, calze a compressione graduata e/o dispositivi a compressione pneumatica intermittente

La cura della ferita

Il sollevamento dell’arto inferiore sopra il livello del cuore produce un decremento della pressione venosa e deve essere praticato per 30 minuti o per un tempo superiore almeno 3 volte al giorno.

La compressione è efficace e viene utilizzata in tutti i soggetti per aiutare a ridurre gonfiore e fastidio. I bendaggi elastici sono usati in primo luogo. Quando l’edema si riduce e ha inizio il processo di guarigione delle ulcere, il paziente può cominciare a usare le calze a compressione graduata. Queste calze sono disponibili con diversi gradi di compressione (più alta a livello delle caviglie e più bassa risalendo lungo la gamba). Maggiore è la pressione, più efficace è la calza in caso di gravi disturbi, anche se più fastidiosa. Le calze devono essere indossate al risveglio, prima che l’edema dell’arto peggiori con l’attività svolta, e tenute per tutto il giorno. Molti pazienti hanno difficoltà a usarle regolarmente. I soggetti possono ritenere le calze sgradevoli a vedersi. Le persone più attive possono trovare le calze irritanti o costrittive. Alcune persone possono avere difficoltà a indossarle.

La compressione pneumatica intermittente (IPC) usa una pompa per gonfiare e sgonfiare ripetutamente i parastinchi di plastica vuoti. L’azione prevede l’espulsione del sangue e del liquido dall’arto mediante compressione, ma è lenta. La terapia IPC viene usata quando le calze a compressione non sono efficaci o se il soggetto non è in grado di tollerarle.

L’igiene della ferita è importante per il processo di guarigione delle ulcere. Sono stati ideati vari bendaggi che possono essere lasciati sotto le calze compressive da diversi giorni a una settimana. Il bendaggio Unna boot usa fasciature a base di ossido di zinco. Altri bendaggi forniscono un ambiente umido per la guarigione delle ferite e favoriscono la crescita di nuovo tessuto.

Farmaci e trattamento chirurgico non sono utili nell’insufficienza venosa cronica, anche se l’innesto cutaneo può essere l’ultima opzione per ulcere cutanee che non si risolvono con altre misure. Tuttavia, la cute innestata ulcererà nuovamente, salvo laddove il paziente segua regolarmente le istruzioni di sollevamento e compressione degli arti.