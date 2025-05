Übersicht über Bakterien

Bakterien sind mikroskopisch kleine, einzellige Organismen. Sie gehören zu den frühesten Lebewesen auf der Erde. Es gibt Millionen verschiedener Arten von Bakterien, und sie existieren an allen vorstellbaren Orten auf dieser Welt. Sie leben im Boden, im Meerwasser und im tiefen Inneren der Erdkruste. Es wurden sogar Bakterien entdeckt, die in radioaktivem Müll leben. Viele Bakterien leben auf und im Körper von Menschen und Tieren – auf der Haut, in den Atemwegen, im Mund, im Verdauungstrakt, in den Fortpflanzungsorganen und in den Harnwegen – oft ohne einen Schaden anzurichten. Solche Bakterien werden als residente Flora bezeichnet. Es gibt mindestens so viele Bakterien in unserem Mikrobiom, wie es Zellen in unserem Körper gibt. Die residente Flora ist für den Menschen nützlich – zum Beispiel tragen die Bakterien zur Verdauung bei oder verhindern das Wachstum anderer, schädlicherer Mikroorganismen.

Nur wenige Bakterienarten hängen tatsächlich mit aktiven Erkrankungen zusammen und werden als Erreger bzw. Pathogene bezeichnet. Unter bestimmten Bedingungen kann die residente Bakterienflora sich in einen Erreger verwandeln und zu aktiven Erkrankungen führen. Bakterien können Krankheiten hervorrufen, indem sie schädliche Substanzen (Toxine) produzieren und/oder in Gewebe eindringen. Manche Bakterien können Entzündungen auslösen, die sich negativ auf Herz, Lunge, Nervensystem, Nieren oder den Verdauungstrakt auswirken. Andere Bakterien (z. B. Helicobacter pylori) erhöhen das Krebsrisiko.

Bestimmte Bakterien können als biologische Waffen eingesetzt werden. Dazu gehören jene, die Milzbrand, Lebensmittelvergiftungen, Pest und Tularämie auslösen.

Klassifizierung von Bakterien Bakterien können auf unterschiedliche Weise klassifiziert werden. Wissenschaftliche Bezeichnung: Genau wie andere Lebewesen werden auch Bakterien nach Gattung (aufgrund eines oder mehrerer ähnlicher Merkmale) und innerhalb der Gattung nach Arten klassifiziert. Ihre wissenschaftliche Bezeichnung besteht aus der Gattung und nachfolgend der Art bzw. Spezies (beispielsweise Clostridium botulinum ). Innerhalb einer Spezies kann es mehrere Typen geben, die als Stämme bezeichnet werden. Stämme unterscheiden sich nach Erbfaktoren und chemischer Zusammensetzung. Manchmal sind bestimmte Medikamente und Impfstoffe nur gegen bestimme Stämme wirksam.

Färbung: Bakterien können auch nach der Farbe klassifiziert werden, die sie annehmen, wenn man ihnen bestimmte Chemikalien (Färbemittel) zusetzt und sie präpariert, um sie unter einem Mikroskop zu betrachten. Die Gram-Färbung ist ein häufig verwendetes Färbeverfahren. Manche Bakterien färben sich blau. Diese werden grampositiv genannt. Andere färben sich rot. Diese werden als gramnegativ bezeichnet. Grampositive und gramnegative Bakterien färben sich in unterschiedlicher Weise, da ihre Zellwände verschieden sind. Diese Bakterien verursachen auch verschiedene Arten von Infektionen, und es gibt verschiedene Arten von Antibiotika, die gegen sie wirksam sind. Neben der Gram-Färbung gibt es noch viele andere Färbungen.

Formen: Allen Bakterien kann eine von drei Grundformen zugeordnet werden: Es gibt kugelförmige (Kokken), stäbchenförmige (Bazillen) und spiral- oder schraubenförmige Bakterien (Spirochäten).

Sauerstoffbedarf: Bakterien werden auch danach klassifiziert, ob sie zum Leben und Gedeihen Sauerstoff benötigen oder nicht. Bakterien, die Sauerstoff benötigen, werden Aerobier genannt. Bakterien, die keinen Sauerstoff benötigen und bei Kontakt mit Sauerstoff nicht überleben oder sich nicht vermehren können, werden Anaerobier genannt. Manche Bakterien, die als fakultative Bakterien bezeichnet werden, können mit oder ohne Sauerstoff leben und gedeihen.

Erbfaktoren: Mit speziellen Tests können Unterschiede in den Erbanlagen (Genotyp) von Bakterien festgestellt werden. Wie Bakterien geformt sind Bakterien im Körper