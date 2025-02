Clostridium-botulinum-Bakterien bilden ruhende Zellen, sogenannte Sporen. Diese ruhenden Sporen sind in der Umwelt weit verbreitet, auch im Boden und im Fluss- und Meerwasser. Wie Pflanzensamen sind Sporen sehr widerstandsfähig gegenüber Einflüssen wie zum Beispiel Wärme und können über viele Jahre im Ruhezustand verharren. Wenn Feuchtigkeit und Nährstoffe vorhanden sind und Sauerstoff fehlt (wie im Darm oder in verschlossenen Konservendosen), beginnen sich die Sporen zu aktiven Bakterien zu entwickeln, die Toxine produzieren. Einige der von Clostridium botulinum produzierten Toxine werden von der Magensäure oder von den Darmenzymen nicht zerstört.

Clostridium botulinum ist in der Umgebung weit verbreitet; die Sporen können durch die Luft übertragen werden. Gelegentlich sind Fälle von Botulismus auf das Verschlucken oder Einatmen kleiner Mengen Erde oder Staub zurückzuführen, die Sporen enthalten. Das Toxin kann zudem als Waffe verwendet werden. Die Sporen können auch über das Auge oder eine Hautverletzung in den Körper eintreten.

Botulismus ist in seltenen Fällen nach Injektionen von Botulinumtoxin (Onabotulinumtoxin A) aus kosmetischen Gründen wie z. B. gegen Falten oder aus medizinischen Gründen wie bei Migränekopfschmerzen aufgetreten.

Die meisten Fälle entstehen jedoch durch den Verzehr von Nahrungsmitteln, die mit den Toxinen belastet sind.

Bedingt durch die Ursache unterscheidet man zwischen verschiedenen Formen von Botulismus. Die häufigsten Formen sind:

Lebensmittelbedingter Botulismus

Wundbotulismus

Säuglingsbotulismus (wird an anderer Stelle besprochen)

Eine seltene Form von Botulismus wird als adulter Darmtoxämie-Botulismus bezeichnet. Sie kann auftreten, wenn die Sporen in den Darm einer Person gelangen und dort das Toxin produzieren. Wenn bei Säuglingen ein Botulismus durch Darmtoxämie auftritt, spricht man von Säuglingsbotulismus. Bei Kindern ab einem Alter von 1 Jahr und bei Erwachsenen wird der Botulismus als adulter Darmtoxämie-Botulismus bezeichnet. Diese beiden Arten von Darmtoxämie-Botulismus unterscheiden sich von lebensmittelbedingtem Botulismus, der häufiger vorkommt und auftritt, wenn Menschen Nahrungsmittel verzehren, die mit dem Toxin selbst verunreinigt sind. Es ist nicht klar, wie die Sporen bei Darmtoxämie-Botulismus in den Darm gelangen. Bei Säuglingen kann das Schlucken von Honig oder der Aufenthalt auf kontaminierter Erde die Ursache sein. Bei Erwachsenen, die sich einer Operation am Magen oder Darm unterzogen haben, an einer entzündlichen Darmerkrankung leiden oder Antibiotika eingenommen haben, besteht ein größeres Risiko, an Darmtoxämie-Botulismus zu erkranken.

Lebensmittelbedingter Botulismus Ein lebensmittelbedingter Botulismus entsteht, wenn Lebensmittel verspeist werden, die mit einem durch Clostridium-botulinum-Bakterien erzeugten Botulinumtoxin verunreinigt sind. Das Botulinumtoxin dringt vom Dünndarm aus in die Blutbahn ein und gelangt zu den Nerven. Nahrungsmittel können verunreinigt sein, wenn sie vor der Aufbewahrung nicht ausreichend durchgegart worden sind. Die häufigsten Quellen von lebensmittelbedingtem Botulismus sind: selbst eingemachte Lebensmittel, insbesondere solche, die einen niedrigen Säuregehalt aufweisen, wie Spargel, grüne Bohnen, Bete und Mais Andere Quellen sind gehackter Knoblauch in Öl, Chili, eingemachte Tomaten, in Alufolie gebackene Kartoffeln, die lange bei Raumtemperatur aufbewahrt worden sind, sowie selbst konservierter oder fermentierter Fisch. Etwa 10 Prozent der Ausbrüche jedoch sind auf den Konsum von im Handel erhältlichen Lebensmitteln – hauptsächlich Gemüse, Fisch, Obst und Gewürze (Soßen) – zurückzuführen. Rindfleisch, Milchprodukte, Schweinefleisch, Geflügel und bestimmte andere Lebensmittel führen ebenfalls zu Botulismus, wenn auch seltener. Kühlung macht Lebensmittel nicht sicherer, weil Clostridien Toxine auch bei typischen Kühlschranktemperaturen produzieren können.