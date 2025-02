Salmonelleninfektionen

Mitunter gelangen die Bakterien in die Blutbahn (und verursachen Bakteriämie), breiten sich aus und verursachen Infektionen oder Eiteransammlungen (Abszesse) an weiter entfernten Orten, wie z. B. den Knochen, Gelenken, in den Harnwegen und der Lunge. Die Bakterien können sich ansammeln und Infektionen an künstlichen Gelenken oder Herzklappen (Prothesen), transplantierten Blutgefäßen oder an Tumoren hervorrufen. Es kann auch die Auskleidung der Arterien, gewöhnlich der Aorta (der Hauptschlagader des Körpers), infiziert werden. Abszesse und infizierte Arterien können eine chronische Bakteriämie hervorrufen.

Eine Ausweitung der Infektion über die Blutbahn kommt in den folgenden Gruppen besonders häufig vor: