Staphylococcus-aureus-Infektionen

Zu den von Staphylococcus aureus hervorgerufenen Hautinfektionen zählen die folgenden:

Follikulitis ist die leichteste Infektion. Hierbei ist eine Haarwurzel (Follikel) befallen, wodurch ein etwas schmerzhafter kleiner Pickel an dieser Stelle entsteht.

Impetigo besteht aus flachen, mit Flüssigkeit gefüllten Blasen, die platzen und honigfarbene Krusten hinterlassen. Impetigo kann jucken oder wehtun.

Abszesse (Eiterbeulen oder Furunkel) sind warme, schmerzhafte Eiteransammlungen direkt unter der Haut.

Zellulitis ist eine Infektion der Haut und des darunterliegenden Gewebes. Zellulitis breitet sich aus und verursacht Schmerzen sowie Rötungen.

Die toxische epidermale Nekrolyse und, bei Neugeborenen, das staphylogene Lyell-Syndrom sind schwerwiegende Infektionen. Beide Infektionen führen zu einem großflächigen Abschälen der Haut.

Einige Hautinfektionen durch Furunkel (Eiterbeule) Das Furunkel (die Eiterbeule) auf diesem Foto ist ein druckempfindlicher, geschwollener, eitergefüllter Bereich. Foto von Thomas Habif, MD. Furunkel (Eiterbeule) unter der Augenbraue Diese Frau hat einen roten, entzündeten Furunkel unterhalb ihrer Augenbraue. DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY Impetigo Bei Impetigo platzen Ansammlungen von wunden Stellen auf und bilden eine honigfarbige Kruste. Foto mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. Thomas Habif. Impetigo bei einem Kind Bei diesem Kind mit Impetigo sieht man Ansammlungen von schorfigen, gelb verkrusteten Wunden. DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Alle durch Staphylokokken hervorgerufenen Hautinfektionen sind höchst ansteckend.

Etwa 1 bis 4 Wochen nach einer Entbindung können Brustinfektionen (Mastitis) in Verbindung mit Zellulitis und Abszessen auftreten. Der Bereich um die Brustwarze ist gerötet und tut weh. Durch Abszesse gelangen oft größere Mengen an Bakterien in die Muttermilch. Dadurch kann das zu stillende Kind infiziert werden.

Eine Lungenentzündung führt oft zu hohem Fieber, Atemnot und Husten, dessen Auswurf Blut enthalten kann. Es kann zu Abszessen in der Lunge kommen. Manchmal vergrößern sich diese und befallen die Membranen um die Lunge herum. In anderen Fällen sammelt sich Eiter an (sogenanntes Empyem). Durch diese Beschwerden wird die Atmung erschwert.

Bei Menschen mit schweren Verbrennungen ist die Blutvergiftung eine häufige Todesursache. Üblicherweise umfassen die Symptome anhaltend hohes Fieber und manchmal einen Kreislaufschock.

Eine Endokarditis kann zu einer schnellen Schädigung der Herzklappen führen, was zu Herzversagen (mit Schwierigkeiten beim Atmen) und möglicherweise zum Tod führen kann.

Osteomyelitis verursacht Schüttelfrost, Fieber und Schmerzen in den Knochen. Haut und Weichgewebe über dem infizierten Knochen werden rot und schwellen an, und in den benachbarten Gelenken kann es zur Ansammlung von Flüssigkeit kommen.