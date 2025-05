Strahlenpilzkrankheit (Aktinomykose)

Diese Form der Erkrankung betrifft den Brustkorb (Thorax). Die Betroffenen haben Schmerzen im Brustkorb und Fieber. Sie leiden unter Gewichtsverlust und Husten, manchmal auch mit Auswurf. Die Infektion geschieht mit großer Wahrscheinlichkeit durch das Einatmen kleinster Tröpfchen, die Bakterien enthalten.

Es können sich in der Lunge Abszesse bilden, die schließlich auf die Membran zwischen Lunge und Brustwand (Brustfell) übergehen. Dort rufen die Abszesse eine Reizung (Pleuritis) hervor und es sammelt sich infektiöse Flüssigkeit (Empyem) an. Es können sich Fisteln bilden, wodurch sich die Infektion auf die Rippen, die Haut am Brustkorb und die Wirbelsäule ausweiten kann.

Die Infektion kann sich weit ausbreiten, bevor Symptome auftreten. Zu den Symptomen zählen Schmerzen im Brustkorb, Fieber und Husten mit Auswurf.