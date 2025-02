Pseudomonas-Infektionen

Pseudomonas aeruginosa ruft zahlreiche unterschiedliche Infektionen hervor.

Die Badeotitis (externe Otitis) ist eine leichte äußerliche Infektion, die bei ansonsten gesunden Personen auftreten kann. Während des Schwimmens kann Wasser, das die Bakterien enthält, ins Ohr eindringen. Die Badeotitis ruft Juckreiz, Schmerzen und gelegentlich Ausfluss aus dem Ohr hervor.

Die maligne externe Otitis ist eine ernstere äußerliche Ohreninfektion. Sie kommt besonders häufig bei Menschen mit Diabetes vor. Das Gewebe schwillt an und entzündet sich, wobei sich der Hörkanal teilweise oder vollständig schließt. Als Symptome können Fieber, Gehörsturz, Entzündung des Gewebes rund um das infizierte Ohr, heftige Ohrenschmerzen, übelriechender Ausfluss aus dem Ohr und Nervenschäden auftreten.

Die Whirlpool-Follikulitis ist eine weitere leichte äußerliche Infektion. Bei Whirlpool-Benutzern entzünden sich die Haarwurzeln (Follikel), vor allem wenn die Whirlpools unzureichend gechlort wurden. Bei einem längeren Aufenthalt im Wasser werden die Follikel weicher, wodurch Bakterien leichter eindringen können. Es entsteht ein juckender Ausschlag mit vielen kleinen Pickeln. In der Mitte der Pickel kann sich ein Eitertropfen befinden.

Ecthyma gangrenosum sind Hautläsionen, die bei Personen mit einer zu niedrigen Anzahl an weißen Blutkörperchen (Neutropenie) auftreten. Die Pusteln sind in der Mitte lila bis schwarz und haben einen geröteten Hof. Sie treten meist an feuchten Stellen auf, z. B. in der Achselhöhle oder im Genitalbereich.

Durch diese Bakterien hervorgerufene Augeninfektionen können oft dauerhaft die Hornhaut schädigen. Durch Bakterien erzeugte Enzyme können rasch das Auge zerstören. Die Infektionen sind meist die Folge von Verletzungen, entstehen mitunter aber auch durch verschmutzte Kontaktlinsen oder Kontaktlinsenflüssigkeit.

Infektionen der Weichgewebe umfassen Infektionen von Muskeln, Sehnen, Bändern und der Haut. Diese Infektionen können in tiefen Stichwunden auftreten (z. B. nachdem man auf einen Nagel getreten ist). Pseudomonas-Bakterien können auch Infektionen in Druckgeschwüren, Brandwunden sowie in Verletzungen und in durch Operationen entstandenen Wunden erzeugen. Wenn sich diese Bakterien in verschmutzten Verbänden vermehren, färben sich diese grün und riechen nach frisch gemähtem Gras. Die aus der Wunde fließende Flüssigkeit hat einen süßlichen fruchtartigen Geruch.

Bei Krankenhauspatienten kann eine schwere nosokomial erworbene Lungenentzündung auftreten, vor allem bei solchen, die einen Beatmungsschlauch und ein künstliches Beatmungsgerät benötigen. Lungenentzündungen und Nebenhöhleninfektionen infolge von Pseudomonas-Erregern sind bei HIV-Infizierten häufig. Zu den Risikofaktoren für ambulant erworbene Lungenentzündungen, die durch Pseudomonas verursacht werden, zählen chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), Bronchiektasen, Rauchen, Alkoholkrankheit und häufiger Einsatz von Antibiotika.

Harnwegsinfektionen treten häufig auf, wenn Folgendes vorliegt:

Nach einer Untersuchung oder Behandlung, die die Harnwege einbezieht

Bei einer Blockade der Harnwege

Wenn ein Katheter über längere Zeit in der Blase bleiben muss

Blutvergiftung ((Bakteriämie)) entsteht oft, wenn Folgendes eintritt:

Bakterien dringen über ein infiziertes Organ (wie die Harnwege) in die Blutbahn ein.

Es werden verunreinigte illegale Drogen in eine Vene gespritzt.

Eine verunreinigte Kanüle oder Spritze wird benutzt, um illegale Drogen zu spritzen

Ein Katheter wird in einem Blutgefäß gelassen (sogenannter intravaskulärer Katheter).

Manchmal ist die Bakterienquelle unbekannt, wie zum Beispiel bei Menschen, die über zu wenig weiße Blutkörperchen verfügen, etwa nach einer Chemotherapie. Ecthyma gangraenosum entwickelt sich häufig in den Achselhöhlen und in der Leiste. Ohne Behandlung kann eine Blutvergiftung einen Kreislaufschock und den Tod nach sich ziehen.

Infektionen der Knochen und Gelenke entstehen gewöhnlich an der Wirbelsäule, am Schambein und/oder am Gelenk zwischen Schlüsselbein und Brustbein. Die Bakterien gelangen aus der Blutbahn in die Knochen und Gelenke, was besonders häufig bei Personen vorkommt, die illegale Drogen spritzen. Seltener sind Fälle, in denen sich die Bakterien von nahegelegenen Weichgeweben, die nach einer Verletzung oder Operation infiziert worden sind, ausbreiten.

Herzklappeninfektionen kommen selten vor. Sie treten normalerweise bei Personen auf, die illegale Drogen spritzen, oder bei Patienten mit künstlichen Herzklappen. Zu den Herzklappen gelangen die Bakterien meist über die Blutbahn.