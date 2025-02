(Streptokokken-Infektionen)

Nekrotisierende Fasziitis : Infiziert ist das die Muskeln bedeckende Bindegewebe. Die Betroffenen haben plötzlichen Schüttelfrost, Fieber und starke Schmerzen sowie Druckempfindlichkeit an der betroffenen Stelle. Die Haut kann ganz normal aussehen, solange keine schwere Infektion vorliegt.

Streptokokken-Angina ( Pharyngitis/Rachenentzündung ): Diese Infektion kommt gewöhnlich bei Kindern im Alter von 5 bis 15 Jahren vor. Kinder unter 3 Jahren sind nur selten von einer Streptokokken-Angina betroffen. Oft treten die Symptome plötzlich auf. Der Rachen wird wund. Bei Kindern können auch Schüttelfrost, Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und ein allgemeines Krankheitsgefühl vorkommen. Der Rachen wird fleischig rot und die Mandeln sind geschwollen, mit oder ohne Eiterflecken. Die Lymphknoten im Hals sind gewöhnlich vergrößert und fühlen sich weich an. Kinder unter 3 Jahren weisen jedoch möglicherweise keine solchen Symptome auf. Das einzige Symptom ist möglicherweise ein Schnupfen. Kommen bei Patienten mit Halsentzündung zusätzlich auch Husten, Rötungen an den Augen, Heiserkeit, Durchfall oder eine verstopfte Nase vor, sind die Ursache möglicherweise keine Streptokokken, sondern eine Virusinfektion.

Scharlach: Zuerst zeigt sich ein Ausschlag im Gesicht, der sich dann auf Rumpf und Glieder ausdehnt. Der Ausschlag fühlt sich wie grobes Schleifpapier an. Am schlimmsten ist der Ausschlag in Hautfalten, beispielsweise zwischen Beinen und Oberkörper. Wenn der Ausschlag zurückgeht, beginnt sich die Haut zu schälen. Auf der Zunge entwickeln sich rote Pusteln, die von einer gelblich-weißen Membran umschlossen sind. Die Membran beginnt sich dann zu schälen, wodurch die Zunge fleischig rot aussieht (Erdbeerzunge).