Nocardiose ist eine Infektion (üblicherweise der Lunge), die durch das grampositive BakteriumNocardia ausgelöst wird.

Nocardia -Bakterien können die Lunge infizieren, wenn sie eingeatmet werden, und die Haut, wenn sie durch eine Schnitt- oder Schürfwunde in die Haut eindringen.

Symptome sind davon abhängig, ob die Bakterien die Lunge (wo sie üblicherweise Husten, Fieber, Schüttelfrost, Schmerzen im Brustkorb, Schwäche und Appetitlosigkeit hervorrufen) oder die Haut befallen (Abszesse können sich auf die Hautoberfläche entleeren).

Für die Diagnose einer Nocardiose wird eine Probe des infizierten Gewebes unter dem Mikroskop untersucht oder zwecks Ansetzen einer Kultur in ein Labor geschickt.

Nocardiose wird mit einem oder mehreren Antibiotika behandelt.

(Siehe auch Übersicht über Bakterien.)

Menschen können sich mit verschiedenen Arten von Nocardien infizieren. Nocardia asteroides ruft in der Regel Infektionen in der Lunge und im ganzen Körper hervor. Eine weitere Art ruft in der Regel Hautinfektionen hervor, besonders bei Menschen, die in tropischen Regionen wohnen.

Menschen können sich unter folgenden Umständen infizieren:

Einatmen von Staub, der Nocardia -Bakterien enthält, was zu einer Lungeninfektion führt.

Mit den Bakterien verseuchter Boden oder Wasser gelangt durch eine Schnitt- oder Schürfwunde in die Haut, was zu einer Hautinfektion führt

Nocardiose wird nur selten von Mensch zu Mensch verbreitet.

Nocardia-Bakterien können sich auf benachbartes Gewebe oder über den Blutkreislauf ausbreiten und jedes beliebige Organ infizieren. Am häufigsten sind Gehirn, Haut, Nieren, Knochen oder Muskeln betroffen. In den infizierten Organen können sich Abszesse (Eiteransammlungen) bilden.

Nocardiosen treten weltweit bei Menschen in jedem Alter auf. Sie kommen jedoch besonders häufig bei älteren Männern und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem vor. Unter den folgenden Umständen wird das Immunsystem geschwächt und damit das Risiko einer Nocardiose erhöht:

Nocardiose gilt als opportunistische Infektion, da sie bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem vorkommt. Doch rund 20–30 Prozent der von Nocardiose Betroffenen weisen keine Störung oder Erkrankung auf, die das Infektionsrisiko erhöhen würde.

In den Vereinigten Staaten kommt es jedes Jahr zu schätzungsweise 500 bis 1000 neuen Fällen von Nocardiose.

Symptome der Nocardiose Die Symptome der Nocardiose können kurzfristig (akut) auftreten oder lang andauern (chronisch werden). Lungeninfektion Wenn die Lunge infiziert ist, umfassen die Symptome in der Regel Husten, Fieber, Schüttelfrost, Schmerzen im Brustkorb, Schwäche, Appetitlosigkeit und Gewichtsabnahme. Hautinfektion Wenn die Haut infiziert ist, bilden sich oftmals Abszesse in der Haut oder im Gewebe unter der Haut. Die betroffene Hautpartie kann fest, gerötet, warm und berührungsempfindlich sein. Eine eiterhaltige Beule kann sich bilden und sich entweder unter der Haut oder durch die Lymphgefäße ausbreiten. Zwischen der Beule und der Haut können sich Kanäle bilden, durch die der Eiter an die Hautoberfläche abgeleitet wird. Infektion des Gehirns Bei etwa der Hälfte der Patienten mit Nocardiose breitet sich die Infektion auf das Gehirn aus, wo sich eine Eiteransammlung (Abszess) bildet. Ein Hirnabszess löst starke Kopfschmerzen und Symptome wie Schwäche, Verwirrtheit und Anfälle aus.

Diagnose der Nocardiose Untersuchung unter dem Mikroskop oder Ansetzen von Kulturen Die Diagnose der Nocardiose erfolgt durch die Identifizierung von Nocardia-Bakterien in einer Probe von infiziertem Gewebe, das unter dem Mikroskop untersucht wird. Alternativ können Proben des infizierten Gewebes in ein Labor geschickt werden, wo etwaige Nocardia-Bakterien als Kultur angelegt und identifiziert werden können. Das infizierte Gewebe wird anhand einer körperlichen Untersuchung, auf einer Röntgenaufnahme oder bei einem anderen bildgebenden Verfahren geortet. Wenn die Nocardia-Bakterien identifiziert sind, werden sie auf ihre Antibiotikaresistenz getestet (ein Prozess, der als Resistenzprüfung bezeichnet wird).

Behandlung der Nocardiose Antibiotika Nocardiose wird über einen langen Zeitraum mit einem oder mehreren Antibiotika behandelt. Oft wird dafür Trimethoprim mit Sulfamethoxazol eingesetzt. Menschen, die ein geschwächtes Immunsystem haben oder bei denen sich die Infektion ausgebreitet hat, müssen ein zweites Antibiotikum einnehmen. Die Behandlung wird eingeleitet bevor die Testergebnisse vorliegen. Die Antibiotika können später je nach den Ergebnissen der Resistenzprüfung angepasst werden. Abszesse müssen normalerweise aufgeschnitten und dräniert werden, und abgestorbenes Gewebe muss operativ entfernt werden.