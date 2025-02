Bluttests

Gelegentlich Blutkultur und PCR-Test

Manchmal Biopsie eines Lymphknotens

Zur Diagnose der Katzenkratzkrankheit messen die Ärzte Antikörper gegen die Bakterien im Blut. (Antikörper sind Proteine, die vom Immunsystem produziert werden, um den Körper gegen einen bestimmten Angreifer, wie zum Beispiel das Bakterium, zu schützen, das die Katzenkratzkrankheit verursacht.)

Bei sehr kranken Menschen oder Patienten mit geschwächtem Immunsystem kann der Arzt auch eine Blutprobe entnehmen und an ein Labor schicken, um Bakterienkulturen anzulegen und die Bakterien zu bestimmen. Alternativ kann eine Nadel in einen infizierten Lymphknoten eingeführt werden, um eine Flüssigkeitsprobe zu entnehmen. Danach wird die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) eingesetzt, um die Menge an bakterieller DNA in der Probe zu erhöhen, sodass die Bakterien schneller nachgewiesen werden können.

Wenn die Diagnose nicht klar ist und vor allem wenn eine Krebserkrankung vermutet wird, entnehmen die Ärzte eine Gewebeprobe von einem geschwollenen Lymphknoten und analysieren diese (Lymphknotenbiopsie).