Problemi legati allo sperma

Spesso è necessario l’esame del liquido seminale, la principale procedura di screening per l’infertilità maschile. Per questa procedura, l’uomo non deve eiaculare per 2-3 giorni prima dell’esame, in modo da essere certi che il liquido seminale contenga il numero massimo possibile di spermatozoi. (Tuttavia, la ricerca suggerisce che l’eiaculazione quotidiana non riduce la conta spermatica negli uomini, a meno che non vi sia un problema nella produzione di spermatozoi.) Viene poi richiesta l’eiaculazione in un contenitore sterile, attraverso la masturbazione, preferibilmente in laboratorio. In caso di difficoltà con questo metodo, è possibile produrre un campione di liquido seminale utilizzando durante il rapporto sessuale preservativi speciali, che non contengono lubrificanti o sostanze chimiche tossiche per gli spermatozoi.

Poiché il numero di spermatozoi varia, il test richiede almeno 2 campioni prelevati ad almeno 1 settimana di distanza. Se vengono analizzati diversi campioni, i risultati sono più accurati rispetto a quando ne viene analizzato uno solo.

In tal modo si può misurare il campione di liquido seminale: si determina se il colore, la consistenza, la densità e la composizione chimica sono normali e si esegue la conta degli spermatozoi. In genere, ma non sempre, una conta bassa indica fertilità ridotta. Gli spermatozoi sono esaminati al microscopio per determinare l’eventuale presenza di alterazioni di forma, dimensioni o movimento.

Se lo sperma presenta ancora carattere patologico, il medico cerca di identificarne la causa. Se lo sperma è troppo poco o assente, i medici misurano i livelli di determinati ormoni, come il testosterone e l’ormone follicolo-stimolante (che stimola la produzione di sperma negli uomini) e possono prescrivere test genetici. Inoltre, si può eseguire un esame degli spermatozoi dopo aver urinato, per stabilire se si è in presenza di eiaculazione retrograda.