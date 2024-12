Gli steroidi anabolizzanti sono delle versioni sintetiche (artificiali) di testosterone utilizzate per aumentare la massa muscolare.

Gli steroidi anabolizzanti sono ormoni che promuovono la crescita muscolare e aumentano forza ed energia.

Gli steroidi anabolizzanti possono anche avere molti effetti collaterali, sia di natura psicologica (sbalzi d’umore, comportamento aggressivo, irritabilità) sia fisica (acne, effetti mascolinizzanti nelle donne, crescita delle mammelle negli uomini).

Queste sostanze possono essere rilevate nell’urina per un massimo di 6 mesi.

Il trattamento prevede la sospensione dell’uso.

(Vedere anche Uso e abuso di sostanze stupefacenti).

Gli steroidi anabolizzanti includono l’ormone testosterone e farmaci correlati. Gli steroidi anabolizzanti hanno molti effetti fisici, come favorire la crescita della massa muscolare e aumentare la forza e l’energia. Pertanto, si abusa spesso degli steroidi anabolizzanti per migliorare la competitività nello sport. I consumatori sono spesso atleti, in genere giocatori di football, bodybuilder, lottatori o sollevatori di pesi, e la maggior parte sono di sesso maschile.

Gli steroidi anabolizzanti sono usati in medicina per curare bassi livelli di testosterone (ipogonadismo) e talvolta per prevenire il deperimento muscolare in soggetti confinati a letto, gravemente ustionati, affetti da cancro o da AIDS.

I farmaci possono essere assunti per via orale, iniettati per via intramuscolare o applicati sulla cute in forma di gel o cerotto.

Gli atleti possono assumere steroidi per un certo periodo, sospenderli e avviarli di nuovo più volte l’anno. Questo processo è detto “assunzione ciclica”. Gli atleti usano spesso molti steroidi contemporaneamente (una pratica chiamata “assunzione impilata”), assumendoli per vie diverse (per via orale, per iniezione o per via transdermica). Possono anche aumentare la dose per un ciclo (cosiddetta “assunzione piramidale”). L’assunzione piramidale può comportare dosi molto elevate. Le assunzioni ciclica, impilata e piramidale sono destinate a potenziare gli effetti desiderati e minimizzare gli effetti nocivi, ma sono disponibili scarse prove scientifiche a sostegno di tali benefici.

Ai dosaggi usati per il trattamento di malattie, gli steroidi anabolizzanti causano pochi problemi. Tuttavia, gli atleti possono assumere dosi 10-50 volte superiori ad esse.

Segni e sintomi dell’uso di steroidi anabolizzanti Gli steroidi anabolizzanti hanno effetti sia fisici sia psicologici. Maggiore è la dose di farmaco assunto, maggiore sarà l’effetto. Effetti fisici Il principale effetto fisico degli steroidi anabolizzanti è Aumento della massa muscolare Altri effetti fisici sono Ginecomastia (aumento delle mammelle) e restringimento testicolare con diminuzione della conta spermatica negli uomini

Virilizzazione (effetti mascolinizzanti) nelle donne, come ad esempio calvizie, eccesso di peli corporei (irsutismo), ingrandimento del clitoride, abbassamento della voce, diminuzione delle mammelle e assottigliamento della mucosa (atrofia) vaginale. La ginecomastia negli uomini e gli effetti mascolinizzanti nelle donne possono essere irreversibili. L’aumento dell’acne è comune in entrambi i sessi. La libido può aumentare o, meno comunemente, diminuire. L’aggressività e l’appetito possono aumentare. Negli adolescenti più giovani, gli steroidi possono interferire con lo sviluppo delle ossa di braccia e gambe. L’uso a lungo termine può causare la produzione di troppi globuli rossi e di livelli anomali di grassi (lipidi) nel sangue. Vi è un aumento del livello di lipoproteina a bassa densità (Low-Density Lipoprotein, LDL), il colesterolo “cattivo”, e una riduzione del livello di lipoproteina ad alta densità (High-Density Lipoprotein, HDL), il colesterolo “buono”. Con l’impiego di steroidi anabolizzanti sono state segnalate gravi complicanze cardiovascolari come ipertensione, ictus, attacco cardiaco e coaguli di sangue. Effetti psicologici Gli steroidi provocano diversi effetti psicologici (di solito solo a dosi elevate): sbalzi di umore ampi e irregolari

comportamento irrazionale

maggiore aggressività (rabbia da steroidi o “roid rage”)

Irritabilità

aumento del desiderio sessuale (libido) negli uomini e a volte nelle donne

Depressione

Diagnosi dell’uso di steroidi anabolizzanti Analisi delle urine Per controllare la formazione di prodotti derivanti dalla scissione degli steroidi anabolizzanti si eseguono esami delle urine. Tali prodotti possono essere rilevati fino a un massimo di 6 mesi dopo la sospensione dell’assunzione.

Prevenzione dell’uso di steroidi anabolizzanti Gli adolescenti e i giovani adulti devono essere istruiti circa i rischi associati all’assunzione di steroidi anabolizzanti a partire dalla scuola media. Inoltre, può essere utile avvalersi di programmi che insegnano metodi salutari alternativi per aumentare la massa muscolare e migliorare le prestazioni. Tali programmi sottolineano l’importanza di una buona alimentazione e delle tecniche di sollevamento pesi.

Trattamento dell’uso di steroidi anabolizzanti Interruzione dell’uso di steroidi Il trattamento principale prevede l’interruzione dell’uso. Anche se non si verifica dipendenza fisica, può insorgere una dipendenza psicologica, in particolare nei bodybuilder agonisti. La ginecomastia (aumento del tessuto mammario negli uomini) può avere bisogno di una riduzione chirurgica.