L’eiaculazione retrograda è una condizione in cui lo sperma viene eiaculato indietro nella vescica, invece che all’esterno attraverso il pene.

(Vedere anche Panoramica sulla funzione e disfunzione sessuale negli uomini).

Nell’eiaculazione retrograda, la parte della vescica che normalmente si chiude durante l’eiaculazione (il collo vescicale) rimane aperta, facendo sì che lo sperma viaggi all’indietro nella vescica. Una delle cause più comuni è l’intervento chirurgico alla prostata eseguito per l’ingrossamento della prostata non cancerogeno. Altre cause comuni dell’eiaculazione retrograda sono il diabete, le lesioni del midollo spinale, alcuni farmaci e alcuni interventi chirurgici (in particolare a livello addominale o pelvico).

Gli uomini con eiaculazione retrograda possono ancora raggiungere l’orgasmo. Tuttavia, l’eiaculazione retrograda diminuisce la quantità di sperma eiaculato attraverso il pene. A volte, si verifica la completa assenza di sperma. La malattia può quindi essere causa di infertilità ma, a parte questo, non è dannosa.

Il medico diagnostica l’eiaculazione retrograda se riscontra un’elevata quantità di sperma in un campione di urine prelevato poco dopo l’orgasmo.