Ipoacusia (deficit uditivo) nei bambini

Per i neonati, esami di screening dell’udito di routine

Per i bambini più grandi, la valutazione del medico e la timpanometria

Esami di diagnostica per immagini

Poiché l’udito svolge un ruolo importante nello sviluppo del bambino, molti dottori raccomandano di effettuare test di controllo per ipoacusia a tutti i neonati prima dei 3 mesi di vita.

Molti Stati richiedono di sottoporre i neonati a esami di screening di routine per problemi dell’udito. I neonati sono in genere esaminati in due fasi. Per prima cosa, si valutano gli echi prodotti dall’orecchio sano in risposta a clic lenti emessi da un dispositivo palmare (esame delle emissioni otoacustiche evocate). Se l’esame solleva dubbi sulle capacità uditive del bambino, si misurano i segnali elettrici cerebrali in risposta ai suoni (potenziali evocati uditivi, PEU). L’esame dei PEU è indolore e viene fatto generalmente mentre i neonati dormono. È indicato per i bambini di ogni età.

Se i risultati dei PEU sono anomali, il test viene ripetuto dopo un mese. Se si rileva un’ipoacusia, il bambino può aver bisogno di un apparecchio acustico e di essere inserito in una scuola che è in grado di gestire i bambini con disturbi dell’udito.

In caso di sospetto difetto genetico, è possibile eseguire test genetici.

Per la diagnosi di ipoacusia nei bambini più grandi esistono diverse tecniche:

Rivolgere domande per valutare eventuali ritardi nello sviluppo normale del bambino o capire se i genitori nutrono preoccupazioni sullo sviluppo del linguaggio nel figlio

Esaminare le orecchie per individuare eventuali anomalie

Testare la risposta ai suoni nei bambini fra i 6 mesi e i 2 anni d’età

Esaminare la risposta del timpano a varie frequenze sonore (timpanometria) per rilevare la presenza di secrezioni nell’orecchio medio

Ai bambini di più di 2 anni si chiede di eseguire semplici comandi per capire se sentono e comprendono il linguaggio oppure si esegue il test di risposta ai suoni mediante auricolari

Gli esami di diagnostica per immagini permettono di identificare la causa dell’ipoacusia e formulare una prognosi. La risonanza magnetica per immagini (RMI) si esegue in quasi tutti i bambini. Se i medici sospettano anomalie ossee, eseguono una tomografia computerizzata (TC).